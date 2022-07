La espera terminó para el futbolista mexicano, Santiago Giménez, quien ya se encuentra en Países Bajos para su incorporación con el Feyenoord, uno de los clubes más importantes de la Eredivisie y que podría convertirse en el trampolín para llegar a una escuadra más grande en el Viejo Continente, aunque de acuerdo a sus recientes declaraciones, la historia pudo ser muy diferente hace apenas dos años.

Giménez confesó en entrevista para Fox Sports, que al igual que otros futbolistas fue tentado por las mieles de la Major League Soccer, pero a diferencia de otros compañeros, él no quiso sacrificar el nivel deportivo que ofrece el balompié europeo por cuantiosas cantidades de dinero, a pesar de ser buscado intensamente en Estados Unidos en 2020, pero gracias a los consejos de su famoso padre logró esperar.

"Lo que yo sé es que me buscó un equipo de la MLS en 2020, me querían a toda costa, pero entre toda la familia, mi papá, mis compañeros y Dios me aconsejaron de la mejor manera. Sabía que me había costado mucho llegar al primer equipo de Cruz Azul y no me habría gustado irme tan rápido del club de mis amores, me quedé para buscar la novena estrella y afortunadamente se dio", apuntó el delantero mexicano.

Previo a su viaje a tierras europeas, Giménez confesó que por momentos estuvo inquieto sobre si realmente saldría del equipo que lo vio nacer, pero ahora se va de la Liga MX como líder goleador momentáneo del Apertura 2022, además de tener un título acuestas y con la misión de cumplir el sueño de trascender en el máximo nivel posible, esperando tener una participación en la Europa League.

"Han sido semanas estresantes porque te van dando noticias y no sabes cuáles son ciertas, todo iba muy lento y eso te mete un poco de presión. Ahora viajo a Países Bajos, pero hasta que no esté firmado no hay nada seguro. Es cierto que es casi un hecho y estoy cumpliendo un sueño, agradezco a Dios por permitirme ir a Europa. Vamos a hacer lo mejor posible".