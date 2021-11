Chicharito Hernández y otro ex Liga MX están en el 11 ideal de la semana en la MLS

Javier Hernández continúa con su gran temporada goleadora en la Major League Soccer. Este lunes, el delantero volvió a lucirse con Los Angeles Galaxy ante Seattle Sounders, al anotar un muy bonito gol de taco en el empate 1 a 1 en condición de visitante por la jornada 33, importante pensando en los playoffs.

Con este tanto, Chicharito alcanzó su gol número 15 en la temporada tras 20 juegos disputados en el certamen, lo que le valió ser incluido por la MLS en el once ideal de la semana 33. El delantero mexicano no fue el único presente conocido para nuestro país, ya que otro ex Liga MX también fue premiado.

En el mediocampo de este 11 también aparece Lucas Zelarayán, ex futbolista de Tigres UANL, quien esta semana la rompió al anotar un doblete en la victoria 3-1 del Columbus Crew ante DC United, y otro más en el triunfo sobre Orlando City. El argentino también vive una temporada de ensueño con 11 anotaciones más 4 asistencias.

El New York City y Los Angeles Galaxy son los equipos con más presencias en este equipo ideal de la semana, con dos elementos por club. Otros equipos presentes son el Minnesota United, el Columbus Crew, el Philadelphia Union, el San José Earthquakes, el New York Red Bull, el Dallas FC y el Orlando City, con un aporte.

Once ideal de la semana 33 de la MLS

Johnson - New York City

Carlos - Orlando City

Nealis - New York Red Bull

DePuy - LA Galaxy

Cowell - San José Earthquakes

Gazdag - Philadelphia Union

Zelarayán - Columbus Crew

Ferreira - Dallas FC

Fragapane - Minnesota United

Castellanos - New York City

Chicharito - LA Galaxy