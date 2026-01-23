Es tendencia:
Futbolista con raíces mexicanas es nuevo compañero de Lionel Messi en Inter Miami

El campeón de la Major League Soccer incorporó a un nuevo portero en condición de libre tras su paso por DC United.

Por Leandro Barraza

Inter Miami fichó a un jugador con raíces mexicanas
© GETTY IMAGES/IA de Google GeminiInter Miami fichó a un jugador con raíces mexicanas

La temporada 2026 de la MLS está cada vez más cerca de comenzar. A poco menos de un mes para el primer partido de la Temporada Regular, las franquicias siguen reforzándose y una que deberá dar pelea para defender su título es el Inter Miami de Lionel Messi.

De la mano de la Pulga, las Garzas ganaron por primera vez el título de la Major League Soccer y ahora buscarán revalidar lo hecho en 2025. Para ello, el conjunto de Fort Lauderdale necesita sumar jugadores debido a que perdió a importantes figuras como Jordi Alba y Sergio Busquets, ambos retirados.

No obstante, en las últimas horas Inter Miami anunció la contratación de un futbolista para la portería, con la particularidad que se trata de un guardameta con raíces mexicanas. Estamos hablando de Luis Barraza, quien firma como agente libre tras su paso por DC United.

Luis Barraza es nuevo portero de Inter Miami (@InterMiamiCF)

Originario de Nuevo México con raíces mexicanas, Barraza comenzó su carrera en las categorías inferiores del Real Salt Lake antes de continuar su desarrollo en el fútbol universitario en la Universidad de Marquette”, informó el Departamento de Comunicaciones de Inter Miami sobre los inicios de Luis.

El ascenso de Luis Barraza hacia el profesionalismo

En 2018, Luis Barraza tuvo una campaña sobresaliente, logrando ser seleccionado para el Equipo Ideal del Torneo del Campeonato de Fútbol Masculino de la BIG EAST y nombrado Portero del Año de la BIG EAST. Ese mismo año, fue seleccionado por el New York City FC en la primera ronda del SuperDraft de la MLS como la duodécima selección general.

Ahora, Barraza tendrá la oportunidad de entrenar a la par de nada más y nada menos que Lionel Messi. El portero de 29 años firmó como agente libre con un contrato hasta junio de 2027, con una opción de extensión hasta junio de 2028.

Asimismo, Luis Barraza también será compañero de Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano que llega como refuerzo estrella a las Garzas procedente de Rayados de Monterrey. La venta se cerró por 10.5 millones de dólares.

En síntesis

  • Luis Barraza ficha por Inter Miami como agente libre tras su paso por DC United.
  • El portero de 29 años y raíces mexicanas firmó contrato hasta junio de 2027.
  • Germán Berterame también refuerza al equipo tras un traspaso de 10.5 millones de dólares.
leandro barraza
Leandro Barraza
