La llegada de James Rodríguez a la MLS para ser nuevo jugador del Minnesota United FC no pasó desapercibida. El mundo del futbol sabe que el colombiano está buscando un nuevo inicio con el objetivo de llegar en plenitud a la próxima Copa del Mundo 2026. En ese sentido, el centrocampista no quiere dejar ningún tipo de dudas sobre la versión de él mismo que desea mostrar, incluso si eso le amerita el tener que confrontar las críticas y dichos hacia su persona.

En las últimas horas, se compartió una entrevista que James le brindó a Felipe Cárdenas para The Athletic, en la que no dejó tema sin tocar, sobre todo aquellos comentarios negativos que recibe o verdades que se dijeron en relación a su carrera que estaban muy alejadas de la realidad. En específico, algo que marcó mucho a Rodríguez fue el rumor que se instaló de que había dejado al Bayern Múnich porque lo incomodaba el frío de la ciudad, cuando jamás fue ese el motivo por el que abandonó la Bundesliga…

El mensaje de James Rodríguez al periodismo

“En una entrevista dije que había días en los que iba a entrenar con Bayern Múnich, prendía el carro y veía la temperatura: -28° y me preguntaba: ‘¿Qué hago yo aquí en este frío?’. Lo dije como un chiste, pero lo tergiversaron y dijeron que me fui por el frío. Nada más lejos de la verdad. No me fui por el frío. Para mí, frío o calor, estar aquí en Minnesota o en Barranquilla, es lo mismo, porque solo pienso en jugar”, empezó contando James.

Y además agregó: “Cambiaron todo para generar chisme. Creen que me fui por el frío, pero me fui por otra razón: porque tenía prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid. En Colombia yo decía una cosa y publicaban otra. Siempre ha sido así. Respeto el trabajo, pero hay algunos que cambian todo solo para tener más vistas”.

James Rodríguez quiere volver a brillar y ser figura en el Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

“Mis detractores piensan que eso me afecta. Es lo contrario. Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero lograr. Los que dudan de mí son los que me dan esa chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien. No se dan cuenta de que me están haciendo un favor”, cerró en relación a este tema.

Como dijo, respeta a cada uno de los que hablan de su carrera, pero también es consciente de todo lo que se puede llegar a malinformar con tal de conseguir rédito personal sin pensar en el protagonista. En ese sentido, James afirmó que no le importa que le quiten mérito por ir a jugar a la MLS, que está listo para saltar a la cancha apenas se lo digan y demostrar dentro del campo.

“Nunca he sido de responder a todo eso, porque siempre he pensado que uno habla en la cancha. Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estaría listo”, sentenció un Rodríguez que está esperando el inicio de una temporada de la MLS para sumar minutos y ser importante para Colombia en el Mundial.

En síntesis