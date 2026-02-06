Se acabo la novela: James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United de la MLS. La estrella colombiana se encontraba sin equipo desde su salida del Club León y desde entonces fue vinculado con equipos como América, Estudiantes de La Plata o incluso Millonarios de Colombia.

Este último sonó fuerte como una posibilidad real al tratarse de un club de su país natal y por la presencia de un referente como Radamel Falcao en la plantilla. Sin embargo, la opción de reforzar a Los Embajadores terminó perdiendo fuerza y ya estampó la firma con la franquicia de la MLS para ganar rodaje de cara al Mundial 2026.

Ahora bien, en su presentación con Minnesota fue consultado por los vínculos con Millonarios y James contó la verdad sobre ese traspaso frustrado. “No se tuvo claridad ni contactaron a la gente mía sobre esto y con Falcao hablé, pero no hablé de esto“, comenzó diciendo Rodríguez.

“Todo lo que salió, vamos a decirlo coloquialmente, fue todo chisme“, completó. Por último, lanzó un dardo para los medios de comunicación: “Hay veces que la prensa saca cosas que no son reales, así fue lo de Junior también, pero la gente que está al lado mío sabe como fue todo”.

¿Cuándo debuta James Rodríguez con Minnesota United?

El estreno de James Rodríguez con Minnesota United será el próximo 21 de febrero en la primera jornada de la Temporada Regular de la MLS 2026. Su rival será Austin FC y el encuentro se disputará en el Q2 Stadium de Austin. Además, el colombiano ya tiene dorsal confirmado: el 10.

