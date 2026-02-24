Inter Miami comenzó su temporada de la peor manera. El vigente campeón del fútbol estadounidense cayó por 3-0 ante Los Ángeles FC durante el fin de semana y dejó una imagen muy distinta a la que había mostrado el año pasado. Fue una derrota dura, tanto por el resultado como por el rendimiento del equipo.

Tras el partido, al que se lo vio muy enojado fue a Lionel Andrés Messi, la máxima figura de Las Garzas. El argentino apuntó contra los árbitros e incluso intentó meterse en el vestidor del cuerpo arbitral, pero fue frenado por Luis Suárez antes de que la situación pasara a mayores.

Con el correr de las horas apareció otro video que no se había visto en la transmisión oficial. Allí se observa al ex Barcelona manteniendo una charla muy acalorada con los jueces del encuentro, visiblemente molesto por algunas decisiones que, según él, influyeron en el desarrollo del partido.

“Ustedes tienen que aprender a respetarme a mí y no es la primera vez. La afición puede decir boludeces, pero ustedes me tienen que respetar”, fueron las duras palabras de Messi, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron todo tipo de reacciones.

El enojo del capitán refleja también el mal arranque de Inter Miami, que no pudo hacer pie en su debut y ahora está obligado a reaccionar para que la presión no crezca en las primeras semanas del torneo, el cuál quieren ganar para ser bicampeones.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

Con el objetivo de recuperarse rápidamente y salir adelante del mal inicio, Inter Miami visita a Orlando City este domingo por la segunda jornada del torneo desde las 18:00 hs de la CDMX. Será una buena oportunidad para cambiar la imagen y dejar atrás un estreno que dejó más dudas que certezas.

