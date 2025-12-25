Tigres tuvo una temporada destacada, pero la ilusión de conquistar la novena Liga MX de su historia tendrá que esperar. Los felinos cayeron ante Toluca en la gran final hace unas semanas y ahora deberán poner la mirada en el 2026.

Publicidad

Publicidad

Uno de los grandes responsables del buen momento del equipo dirigido por Guido Pizarro es Ángel Correa, el delantero argentino que destacó durante varios años en Europa con el Atlético de Madrid, donde se ganó el cariño de los aficionados. Sin embargo, decidió buscar un nuevo desafío en su carrera y ha encontrado su lugar en el fútbol mexicano, disfrutando nuevamente de la experiencia de ser protagonista.

Pero en las últimas horas se encendieron las alarmas: según informaron en ESPN, Inter Miami de la MLS estaría interesado en fichar al atacante para la próxima temporada. Reencontrarse con viejos compañeros como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, con quienes fue campeón del mundo con la selección argentina, podría convertirse en un incentivo importante para considerar la mudanza.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el equipo mexicano no dejará ir fácil a una de sus máximas figuras sabiendo que lo ficharon este año y que todavía tiene contrato vigente hasta el 2030.

El salario que debería pagarle Inter Miami

DAZN reveló que el contrato de Ángel Correa con Tigres rondaría los 4 millones de dólares brutos por temporada. Esta sería la cifra mínima que Inter Miami tendría que ofrecer para hacerse con los servicios del delantero que si lo tientan podría aceptar la misma.

Hoy por hoy, según los informes de la MLS, el futbolista mejor pago de la liga es Messi que está percibiendo alrededor de 12 millones de dólares por temporada en el equipo que dirige Javier Mascherano.

Publicidad