A pesar de no haber formado parte del plantel del equipo campeón, Armando González fue elegido el MVP del Apertura 2025. Varios futbolistas podrían haberse llevado el premio, como es el caso de Paulinho o de Ángel Correa, pero el delantero de Chivas se quedó con el galardón.

Publicidad

Publicidad

‘Hormiga’ González tuvo un gran rendimiento en la Liga MX y fue campeón de goleo junto con Paulinho y Joao Pedro de Atlético San Luis. Es por eso que, a pesar de que Chivas no llegó lejos en la Liguilla, su rendimiento le valió para ser elegido como el MVP del Apertura 2025.

El delantero convirtió estos 12 goles en 18 partidos disputados en total. Por desgracia para Gabriel Milito y Chivas, Armando González llegó a la Liguilla con una lesión que no le permitió estar al 100% y, por este motivo, el goleador no estuvo presente en la vuelta de los cuartos de final contra Cruz Azul.

‘Hormiga’ fue una de las revelaciones del Apertura 2025 y su rendimiento le valió para ser convocado a la Selección Mexicana de Javier Aguirre en la última Fecha FIFA de noviembre. Si Armando González mantiene este nivel en 2026, el delantero podría disputar el Mundial con el Tri.

Publicidad

Publicidad

Además del premio como MVP del torneo, la Liga MX anunció el 11 ideal del Apertura 2025 el cual obviamente incluye a Armando González. Allí fueron destacados otros jugadores como Paulinho y Ángel Correa, entre otros. Toluca y Tigres son los dos equipos que más integrantes aportaron a esta alineación, sumando a Antonio Mohamed como mejor entrenador.

El XI Ideal del Apertura 2025

ver también Toluca ficharía a Sebastián Córdova y deja a Tigres sin un peso: los detalles del acuerdo

Nahuel Guzmán (Tigres)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Joaquim (Tigres)

Jesús Gallardo (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Juan Brunetta (Tigres)

Sergio Canales (Rayados)

Alexis Vega (Toluca)

Ángel Correa (Tigres)

Paulinho (Toluca)

Armando González (Chivas)

DT: Antonio Mohamed

Publicidad