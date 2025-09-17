Tigres UANL viene de empatar 0-0 con Club León el pasado fin de semana en lo que fue un resultado decepcionante para el equipo. Sin embargo, el equipo de Guido Pizarro ya tiene una ‘revancha’ rápido debido a que este miércoles se enfrenta con Chivas.

Este es el juego que se debía haber disputado por la Jornada 1 de la Liga MX pero que se aplazó. El Rebaño viene de ganarle al América en el Clásico Nacional y será un rival duro, pero Tigres cuenta con futbolistas como Ángel Correa y Juan Brunetta para intentar llevarse los 3 puntos.

Ángel Correa ha demostrado un gran nivel desde su llegada al país y el argentino ya convirtió 8 goles y dio 1 asistencia en 11 partidos disputados con el club auriazul. Se esperaba que el ex futbolista del Atlético de Madrid brillara en México y eso es precisamente lo que está haciendo.

En la previa al partido de este miércoles ante Chivas, a Juan Brunetta le preguntaron sobre Ángel Correa y su compatriota lo llenó de elogios: “No había duda de Ángel… Obviamente al llegar un jugador como él nos da muchísima jerarquía, más de la que creo que el plantel tiene y nos aporta muchísimo, tanto dentro de la cancha como fuera“.

“La verdad es que nos ayuda muchísimo. Está en un nivel increíble y ojalá lo podamos ayudar para que él siga convirtiendo goles, siga participando y nos ayude a conseguir cosas, que es lo importante“, comentó Juan Brunetta sobre el campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022.

Sensaciones antes de enfrentar a Chivas

Por otro lado, Juan Brunetta comentó que Tigres ha mejorado en el Apertura 2025 su rendimiento como visita y espera que sea un partido duro ante Chivas: “De visita quizás nos estaba costando un poco y este torneo lo mejoramos. Creo que estamos en un buen camino. Hay que jugar con Chivas de la misma manera que lo venimos haciendo, un rival siempre difícil, más en su cancha, esperemos estar a la altura como lo que esperamos siempre y sacar el resultado”.

Si el equipo de Guido Pizarro logra derrotar a Chivas, Tigres se colocará 3° en la tabla de posiciones con 17 puntos y quedaría a cuatro unidades de Rayados, el único líder de la Liga MX. Los Felinos viajaron a Guadalajara sin André-Pierre Gignac y el histórico se perderá el encuentro por lesión.