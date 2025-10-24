Tigres UANL recibe este sábado a Xolos en El Volcán por la Jornada 15 de la Liga MX. El equipo de Guido Pizarro viene de ganarle por 2-1 a Pachuca y se posicionó 4° en la tabla, pero todavía le quedan tres partidos muy importantes a los Felinos en esta recta final.

Uno de estos tres juegos es precisamente el Clásico Regio frente a Rayados, partido que se llevará a cabo el próximo sábado 1 de noviembre en el Gigante de Acero. En el caso de Ángel Correa, será la primera vez que el argentino se enfrente a Monterrey. O quizás no.

La situación es que Ángel Correa ya recibió cuatro amarillas en el Apertura 2025 y, si el argentino es amonestado una vez más, será suspendido por un partido. Es decir que si el delantero juega este sábado contra Xolos y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla, el flamante fichaje se perdería el Clásico Regio.

Es por eso que Guido Pizarro podría tomar la decisión de que Ángel Correa no juegue frente a Tijuana o dejarlo en la banca para que sume minutos en la segunda mitad. El argentino es un futbolista experimentado y sabe que debería cuidarse, pero el futbol tiene sus imprevistos que podrían dejarlo sin el Clásico Regio.

Ángel Correa, una de las figuras de Tigres (Getty Images)

Ángel Correa es la piedra angular del ataque de Tigres. El campeón del mundo con Argentina ha convertido 5 goles y brindado 3 asistencias hasta el momento en 13 partidos con los Felinos y dentro de poco jugará su primera Liguilla con su nuevo equipo.

Y si bien el equipo de Guido Pizarro ya tiene prácticamente asegurado su lugar en la Liguilla, los clubes están muy ajustados en la tabla y para Tigres es clave el poder terminar lo más alto posible en la clasificación. Por eso tampoco es que puede darse el lujo de prescindir de Ángel Correa ante Xolos, aunque habrá que aguardar al sábado para ver qué decide el entrenador.

