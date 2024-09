La UFC está teniendo un año lleno de éxitos que serán inolvidables. Ha quedado atrás la edición 306 de las mejores luchas de artes marciales mixtas en el mundo y enseguida se viene la 307, más precisamente el 5 de octubre. Para ese día, una estrella de alto renombre no podrá estar presente por lesión y eso significó un golpe duro en la compañía, que deberá reestructurar su plan para poder rellenar ese lugar vacío.

¿Qué le pasó a Aljamain Sterling que no estará en UFC 307?

Se trata de Aljamain Sterling, el estadounidense que tenía todo listo para volver a la acción tras haber dejado atrás su pelea de 2023 en la que fue noqueado por Sean O’Malley en el peso gallo y recuperarse en la división pluma ante Calvin Kattar en abril. Eso no podrá suceder, debido a que el excampeón en la 135 libras sufrió una lesión en el brazo que lo dio de baja automáticamente.

En un video personal, Sterling detalló los motivos por los que no podrá estar presente en UFC 307 y le expresó sus disculpas a Movsar Evloev, quien iba a ser su retador y le pidió que lo espere, ya que se trata de una lesión que no requiere un tiempo extenso de recuperación. El propio Sterling entiende que para diciembre podría estar listo para tomar esa lucha.

“Lamentablemente, tengo que darles la noticia de que no podré competir en Salt Lake City en el UFC 307. Durante el sparring, tuve una lesión que no requirió cirugía, pero el personal médico de UFC me informó que no podré competir adecuadamente en este evento a menos que haya una recuperación”, empezó diciendo Sterling.

Y además, agregó: “Pido disculpas a Movsar y a su equipo porque, por supuesto, ambos hemos estado hablando y yo tenía muchas ganas de golpear a este tipo en la cara. Así que, Movsar, si todavía quieres golpear esta cara tan bonita, te planteo el reto de que retrases la pelea y esperes a papá. Volveré pronto. Podríamos hacerlo en diciembre”.

“Creo que Dios tiene un plan y me está protegiendo para que dé lo mejor de mí con Movsar. Necesito todas mis herramientas para un oponente como Movsar y espero que esté dispuesto a pelear conmigo cuando esté curado. Gracias al equipo médico de la UFC por cuidar mi salud y protegerme de mí mismo. ¡Este es un pequeño retraso y pelearemos antes de fin de año!”, cerró.

Ahora quien tiene la última palabra es la UFC, que aún no se ha manifestado al respecto para informar si decide mantener el combate y le busca un reemplazo a Sterling o si lo pospone para que estos dos luchadores se vean las caras definitivamente.

Diego Lopes aparece como un posible candidato para reemplazar a Sterling en UFC 307. (GETTY IMAGES)

Enseguida surgió el nombre de Diego Lopes, quien peleó el pasado sábado 14 de septiembre en La Esfera de Las Vegas en el marco del UFC 306 realizado en el fin de semana del Día de la Independencia. Pero sería una locura, ya que se trataría de la sexta pelea para el brasileño, que se siente identificado con México, en apenas un año y medio.

Aún así, al tratarse uno de los favoritos de la empresa no se da nada por descartado y será Dana White, el presidente de la compañía, quien tendrá la última palabra en una situación que no estaba los planes de nadie, ya que la vuelta de Sterling al octágono era más que esperada por el mundo de las MMA.