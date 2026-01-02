James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se enfrentarán el próximo sábado 27 de junio en el partido entre Colombia y Portugal por la primera fase del Mundial 2026. Más allá de ser un duelo entre dos selecciones poderosas, en la previa se cree que ese encuentro definirá al líder del Grupo K.

Por el momento James Rodríguez se encuentra sin equipo. Después de jugar en 2025 en Club León, el colombiano está analizando las posibles opciones que tiene a disposición. El futbolista sabe que es una decisión clave la de su próximo club porque quiere llegar con continuidad al Mundial 2026.

El futuro de James Rodríguez

Por este motivo, James Rodríguez tendría muy en consideración el fichar por un equipo de la MLS considerando que gran parte de la Copa del Mundo se llevará a cabo en los Estados Unidos. Según lo revelado por el Diario MARCA, Columbus Crew es una de las opciones más factibles para el colombiano.

De confirmarse su destino en la MLS, James Rodríguez jugaría los próximos cinco o seis meses en uno de los países anfitriones del Mundial 2026, lo que sería una especie de ventaja porque el cafetero ya conocería los estadios, el clima y otros aspectos del país.

James Rodríguez aún no definió su futuro (Getty Images)

Recordemos que Colombia fue subcampeona de la Copa América 2024 desarrollada en Estados Unidos, torneo en el que James Rodríguez fue con diferencia el mejor futbolista de su país. Por ejemplo, la final contra Argentina se disputó en el Estadio Hard Rock de Miami, el mismo recinto en el que Colombia y Portugal se van a enfrentar.

Más allá de este partido, el equipo cafetero se cruzará primero con Uzbekistán y luego con Jamaica/Congo/Nueva Caledonia y ambos encuentros serán en México, donde James Rodríguez estuvo en 2025 al jugar una temporada con Club León. De todos modos, aún falta que el capitán de Colombia defina su próximo equipo.

