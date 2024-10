El cambio de regla que le pidió el entrenador de los Lakers a la NBA para ayudar a LeBron James

El mejor baloncesto del mundo está de regreso y en la primera jornada uno de los principales protagonistas fue Los Angeles Lakers con una victoria, un récord de LeBron James y un pedido de su nuevo entrenador para que la NBA cambie una regla.

¡De todo y para todos! Los Lakers saltaron a la duela del estadio Crypto.com Arena en búsqueda de un triunfo en un primer partido de temporada que no lograban desde el 2016. En la banca tenían a JJ Redick como nuevo entrenador que nunca había dirigido en la NBA.

¿Cómo le fue? Los Angeles Lakers enfrentaron a un equipo de Minnesota Timberwolves que los expertos dan como candidato a ganar la Conferencia Oeste. El equipo californiano hizo tan bien las cosas que hasta se de dio el lujo de darle minutos al hijo de LeBron, Bronny James.

Publicidad

Publicidad

Luego de ver cómo LeBron James y Bronny se convertían en el primer dúo de padre e hijo que juega junto en un partido oficial de la NBA, la figura de Anthony Davis empezó a crecer en el juego. ‘La Ceja’ terminó con un doble – doble de 36 puntos y 16 rebotes al que le sumó cuatro asistencias y tres tapas.

Bronny y LeBron James en la NBA. (Foto: Getty Images)

El estreno de JJ Redick como entrenador en la NBA fue con una victoria de Los Angeles Lakers contra Minnesota Timberwolves por 110 a 103 puntos. A la hora de analizar el juego, el equipo californiano terminó con un 16.7 por ciento de efectividad en triples. LeBron solo anotó uno de los cuatro tiros de tres puntos que intentó, así que, para empezar a mejorar la efectividad de ‘El Rey’ y de todos sus dirigidos, Redick le propuso a la NBA un cambio de regla.

Publicidad

Publicidad

ver también No se vio por TV: Las 15 palabras que LeBron le dijo a su hijo Bronny para hacer historia en la NBA

El cambio de regla que le pidió el entrenador de los Lakers a la NBA

“Mañana (23 de octubre) enviaré una solicitud a la liga para que podamos jugar con pelotas de baloncesto usadas. No estoy seguro de por qué estamos jugando en juegos reales, hablo muy en serio, no estoy seguro de por qué estamos jugando en juegos reales con pelotas de baloncesto nuevas. Cualquiera que haya tocado una pelota de la NBA nueva es una sensación y un tacto diferentes a los de una pelota de baloncesto usada. No me di cuenta hasta un tiempo muerto. Hubo un rebote largo, lo agarré. Pensé: ‘¿Qué? ¿Por qué estamos jugando con esta pelota? Dales a los muchachos la oportunidad de elegir una buena pelota de baloncesto‘”, afirmó el entrenador de los Lakers en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Los Angeles Lakers y LeBron James en la NBA?

Luego de iniciar con una victoria en la temporada NBA 2024-25, Los Angeles Lakers y LeBron James tendrán dos días de descanso hasta el próximo partido. El siguiente juego es contra Phoenix Suns y el Big-3 de Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal, el viernes 25 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena.

Encuesta¿Quién fue la figura de los Lakers en la primera victoria en la NBA 2024-25? ¿Quién fue la figura de los Lakers en la primera victoria en la NBA 2024-25? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad