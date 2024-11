Fue bicampeón de NBA, tocó fondo por sus adicciones y ahora se compró una muñeca de Khloé Kardashian

El mundo de la NBA ofreció personajes polémicos a lo largo de su historia y uno de ellos es, sin lugar a dudas, Lamar Odom. Este ala-pívot supo brillar en Los Angeles Lakers, franquicia en la que obtuvo dos anillos en 2009 y 2010 junto a algunas figuras como Kobe Bryant. Fue precisamente en esos tiempos de gloria en los que se casó con la mediática Khloé Kardashian, de quien se divorciaría cuatro años más tarde para entrar en la etapa más oscura de su vida.

“Mi adicción al sexo y mi adicción a la cocaína van de la mano”, llegó a declarar en su momento Lamar Odom. Asimismo, el exjugador de baloncesto confesó que se acostó con más de dos mil mujeres y que “no podía manejar el cóctel letal de los focos, la adicción, una carrera en declive y la infidelidad”. En este contexto, el nacido en New York tocó fondo y llegó a empeñar sus dos anillos de la NBA para pagar sus facturas médicas luego de una sobredosis de drogas.

No obstante, tiempo después el comprador lo encontraría en un partido de los Lakers para devolvérselos sin costo alguno a pesar de que se habían subastado en 36.600 dólares y 78.000 dólares, respectivamente. Ahora bien, en las últimas horas Odom volvió a escena por una insólita petición en una casa de juguetes sexuales RealDoll de Las Vegas.

Publicidad

Publicidad

ver también Steve Kerr, entrenador de Golden State, hizo un sarcástico comentario por el triunfo de Donald Trump

Lamar Odom encargó una muñeca inspirada en Khloé Kardashian

El portal TMZ informó que Lamar Odom ingresó al mencionado establecimiento con un interés particular: las muñecas personalizadas. Puntualmente, el dos veces campeón de la NBA solicitó una con “curvas voluptuosas” y una cara similar a la de Khloé Kardashian , tal como confirmó su representante, Gina Rodríguez. “Con ella podré hacer lo que quiera sexualmente” , habría manifestado el exjugador según la citada fuente.

Lamar Odom junto a Khloé Kardashian (IMAGO)

El decepcionante adiós de Lamar Odom de la NBA

Luego de pasar por Los Angeles Clippers (dos etapas), Miami Heat, Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks; Lamar Odom tuvo una breve experiencia por el Baskonia de España en la temporada. Puntualmente, el ala-pívot firmó en febrero de 2014, pero el 14 de marzo de ese mismo año se marchó a Estados Unidos para no volver con la excusa de buscar una segunda opinión médica sobre sus dolencias en la espalda. Finalmente, en abril fichó con los New York Knicks hasta el final de la temporada, pero no llegó a debutar y fue despedido en julio.

Publicidad