A LeBron James le preguntaron si la llegada de Luka Doncic a Lakers apuraba su retiro y así reaccionó

Todo estaba listo para que LeBron James le pusiera el sello de autenticidad al récord de ser el jugador con más participaciones en el Juego de la Estrellas de la NBA, pero esta historia dio un giro inesperado, y hasta se animaron a preguntarle si la llegada de Luka Doncic a Los Angeles Lakers lo hacía pensar en el retiro.

Publicidad

Publicidad

¡De todo y para todos! Los Lakers hicieron parte de uno de los intercambios más grandes de todos los tiempos en la NBA y lograron firmar a un cinco veces All-Star como lo es Doncic. LeBron no fue parte de la decisión y se enteró del intercambio bomba solo cuando ya era una realidad.

Con este contexto, Los Angeles Lakers dejaron en claro que la principal estrella del equipo pasó a ser Luka Doncic. Incluso, el equipo californiano intentó intercambiar algunos picks del Draft que tenían para conseguir un hombre grande. Algo que no habían intentado a pesar de ser un pedido constante de LeBron James.

La era de del dúo Doncic – LeBron en los Lakers empezó con una victoria y una derrota antes de la pausa por el NBA All-Star Game 2025. Mientras que el base esloveno no pudo estar presente porque se perdió 22 juegos debido a una lesión en la pantorrilla izquierda, James sí fue seleccionado, y aunque no pudo jugar, dio una conferencia de prensa donde volvió a hablar del retiro.

Publicidad

Publicidad

La reacción de LeBron cuando le preguntaron si Doncic en Lakers apuraba su retiro

LeBron James y Luka Doncic. (Foto: Getty Images)

Durante la conferencia de prensa del Juego de Estrellas NBA 2025, Dave McMenamin, de ESPN, le preguntó a LeBron James si la llegada de Luka Doncic lo hacía pensar en el retiro o en extender la carrera más allá de 23 temporadas. “No he tenido ese tipo de pensamiento. Simplemente emocionado por poder adicionar un jugador de ese calibre y talento generacional como ese a nuestra franquicia. Es algo que me ha dado energía y esperando ver qué podemos hacer. Creo que tenemos dos juegos hasta ahora y creo que tiene restricción de minutos desde que regresó de la pantorrilla y no juega desde Navidad. Entonces, a medida que continuamos poniéndonos en forma, él continúa poniéndose en forma, creo que podemos ser muy buenos en la recta final, pero veremos qué pasa”, respondió ‘El Rey’.

ver también ¿Por qué no juega LeBron James en el All-Star Game de la NBA 2025?

LeBron James reveló la lesión que no lo dejó jugar el NBA All-Star Game 2025

Se rompió una racha de 20 años jugando el NBA All-Star Game de manera consecutiva. ¿El motivo? LeBron reveló que esperaba sentirse mejor de la lesión que viene arrastrando en el tobillo y pie izquierdo, pero los tiempos no le alcanzaron para jugar el Juego de las Estrellas. “Con 30 juegos restantes y tratando de hacer un esfuerzo para llegar a los Playoffs en el salvaje, salvaje Oeste, sentí que era muy importante para mí cuidarme y entender lo que viene“, explicó ‘El Rey‘.

Publicidad

Publicidad