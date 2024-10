Quién juega HOY martes 22 de octubre de 2024 en la NBA: horarios y cómo ver EN VIVO

Comienza la temporada regular de la National Basketball Association y aquí te mostramos toda la información para que no te pierdas de nada.

Se terminó la espera en la NBA. La temporada pasada del campeonato más importante de baloncesto llegó a su fin el 17 de junio con la victoria de Boston Celtics sobre Dallas Mavericks que firmó el 4-1 definitivo en las Finales de la campaña 2023/24 y ahora, tras un receso de cuatro meses, los equipos vuelven al ruedo de manera oficial.

Si bien la Preseason comenzó días atrás, recién este martes 22 de octubre regresa oficialmente la NBA con la primera jornada de la temporada regular, que contará con dos encuentros. Así, se marca la fecha de inicio de un largo camino de las franquicias en su objetivo de clasificar a Playoffs para luego intentar destronar al vigente campeón, los Boston Celtics de Joe Mazzulla.

¿Quién juega HOY, martes 22 de octubre, por la temporada regular de la NBA 2024/25?

Boston Celtics vs. New York Knicks | Horario: 17:30hs del Centro de México | Estadio: TD Garden

| Horario: 17:30hs del Centro de México | Estadio: TD Garden Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves | Horario: 20:00hs del Centro de México | Estadio: Crypto.com Arena

¿Cómo ver los partidos de la temporada regular de la NBA en México?

Por un lado, todos los partidos de la NBA podrán sintonizarse a través de NBA League Pass, plataforma oficial de la liga que requiere de una suscripción paga. Sin embargo, ESPN, NBA TV, Disney+, ViX y Prime Video también transmitirán algunos encuentros importantes.

En este caso, los dos cotejos del martes 22 de octubre (Boston Celtics vs. New York Knicks y Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves) que darán comienzo oficial a la temporada regular de la NBA se podrán seguir a través de Disney+.