Hay varios equipos que están dando que hablar en esta temporada de la NBA, pero algunos parecen más candidatos a quedarse con el anillo que otros. En la Conferencia Este, los Detroit Pistons lideran la tabla, mientras que en la Conferencia Oeste, el vigente campeón Oklahoma City Thunder ocupa el primer lugar, seguido por los San Antonio Spurs, que vuelven a estar entre los mejores.

Por su parte, los Golden State Warriors siguen siendo contendientes gracias a su historia y calidad, aunque sus principales figuras ya no tienen la misma edad ni la misma energía de antes, pero en el campo de juego nunca dejan de sorprender a los aficionados.

En este escenario, Steve Kerr, entrenador de los Warriors, habló sobre el futuro de la liga y los equipos que podrían dominar los próximos años. Según Kerr, “No hay ninguna razón por la que no podamos renunciar a esa oportunidad. Simplemente no quiero que nadie piense que somos ilusos porque estemos pensando que deberíamos estar compitiendo por los títulos, año tras año, con San Antonio y Oklahoma City. Eso no es realista”.

Steve Kerr, entrenador de Warriors (Getty Images)

Kerr explicó que, aunque los Warriors seguirán siendo competitivos, considera que Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs son los grandes favoritos de la Conferencia Oeste. Su análisis se basa en el talento que poseen ambos planteles y la capacidad de mantenerse como candidatos al campeonato durante varias temporadas.

El elogio de Kerr representa un respaldo importante para ambos equipos, que reciben la mirada y el respeto de un cuatro veces campeón. Aunque los Warriors competirán hasta el final, Kerr reconoce que la próxima generación ya está aquí y que Thunder y Spurs serán los protagonistas de la nueva era de la NBA.

Las figuras que lideran la NBA

El Thunder cuenta con un núcleo sólido y joven, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren y Jalen Williams, mientras que los Spurs han construido un grupo prometedor encabezado por Victor Wembanyama, Stephon Castle y Dylan Harper. La combinación de juventud y talento en ambos equipos podría marcar una nueva era de dominancia en la liga.

