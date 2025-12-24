Mientras Shai Gilgeous-Alexander gana 285 millones en Oklahoma City Thunder, lo que gana Victor Wembanyama en Spurs

En la NBA, a lo largo de la historia hemos disfrutado de jugadores que dejaron una marca imborrable en el campo de juego. Figuras como LeBron James y Stephen Curry siguen dando que hablar a pesar de estar en la etapa final de sus carreras, mostrando cómo el talento y la constancia se combinan con contratos millonarios que reflejan su impacto.

Publicidad

Publicidad

En los últimos años, surgieron nuevas estrellas que también acaparan la atención, como Shai Gilgeous-Alexander, base de Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, joven sensación de los San Antonio Spurs.

Tras ganar el último trofeo de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander firmó una extensión de contrato por cuatro años y 285 millones de dólares, según reveló el periodista Shams Charania de ESPN. Aunque este nuevo vínculo comenzará a regir a partir de la temporada 2027/28, una vez finalicen las dos campañas que aún le restan del acuerdo anterior. Esto significa que Gilgeous-Alexander ganará poco más de 71 millones por temporada en el vigente campeón.

Shai en Oklahoma temporada 2025-2026 (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Victor Wembanyama, siguiendo la escala salarial de novato, percibirá 12,8 millones de dólares durante la temporada 2024-2025. El francés firmó un acuerdo de cuatro años con los San Antonio Spurs por un total aproximado de 55,1 millones de dólares, con los dos primeros años totalmente garantizados. En la tercera temporada, el equipo cuenta con una opción de renovación, lo mismo que en la cuarta. Al finalizar la campaña 2026-2027, Wemby podría convertirse en agente libre restringido si no llega a un nuevo acuerdo antes con San Antonio, y su primera extensión de contrato sería posible durante la temporada baja de 2026.

Victor Wembanyama en Spurs temporada 2025-2026 (Getty Images)

Conferencia Oeste – Posiciones actuales

ver también La dura crítica que recibió la posible llegada de Anthony Davis a los Warriors de Curry: “No encaja”

Pos Equipo G P PCT Local Vis DifP 1 Oklahoma City Thunder 26 4 .867 14-0 12-3 +14.9 2 San Antonio Spurs 22 7 .759 11-2 10-5 +6.8 3 Denver Nuggets 21 8 .724 9-5 12-3 +8.7 4 Los Angeles Lakers 19 9 .679 7-4 12-5 +0.3 5 Minnesota Timberwolves 20 10 .667 6-5 8-5 +5.0 6 Houston Rockets 17 10 .630 8-2 9-8 +7.8 7 Phoenix Suns 16 13 .552 10-5 6-8 +1.0 8 Golden State Warriors 15 15 .500 9-4 6-11 +1.9 9 Memphis Grizzlies 14 16 .467 6-8 8-8 -1.2 10 Portland Trail Blazers 12 18 .400 5-8 7-10 -3.4

Publicidad

Publicidad

Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs se mantienen como dos de los equipos más sólidos del Oeste, con aspiraciones a pelear por la cima de la conferencia y, por supuesto, respaldando a sus figuras estrellas: Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama.

En síntesis