Hora y cómo ver EN VIVO las finales de Conferencia de la NFL HOY domingo 25 de enero

Llegó el día. Este domingo 25 de enero se disputan las dos finales de Conferencia (AFC y NFC) y, por ende, se define qué franquicias se medirán en el evento más importante del año de la NFL: el Super Bowl LX.

New England Patriots, Denver Broncos, Los Angeles Rams y Seattle Hawks son los únicos cuatro equipos que tienen posibilidades de obtener el boleto para el Supertazón, pero antes deberán consagrarse campeones en sus respectivas conferencias.

Se definieron los cruces de las finales de Conferencia de la NFL (GETTY IMAGES)

¿Cómo ver New England Patriots vs Denver Broncos?

La final de la AFC entre Patriots y Broncos se jugará en el Empower Field desde las 14:00 horas (CDMX) y se podrá sintonizar por Canal 5, ESPN y Disney+. Además, los usuarios también podrán seguir las acciones a través de la suscripción de DAZN NFL Game Pass.

¿Cómo ver Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks?

La final de la NFC entre Rams y Seahawks se llevará a cabo en el Lumen Field a partir de las 17:30 horas (CDMX) y será transmitido por Canal 5,Fox Sports, además de la opción de la suscripción de DAZN NFL Game Pass.