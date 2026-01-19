¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Sean McDermott como entrenador de los Buffalo Bills?

Los Buffalo Bills se llevaron una nueva decepción al no poder acceder al Super Bowl de la NFL. Los Denver Broncos los eliminó en la Ronda Divisional tras imponerse por 33-30 y la directiva no se quedó de brazos cruzados: despidieron a Sean McDermott.

Luego de haber finalizado segundos en la AFC Este, los Bills vieron cómo se les escapó una nueva oportunidad en overtime (tiempo extra) y ahora el mando del equipo quedó a la deriva. ¿Quién toma las riendas?

La primera alternativa está en el equipo de los Bills. El coordinador ofensivo, Joe Brady, tiene programadas varias entrevistas con el entrenador en jefe esta temporada baja y los Bills podrían retenerlo. Sin embargo, en la lista de candidatos también aparecen nombres como los de Mike McDaniel, Brian Daboll o Grant Udinski.

Estas opciones responden a una mentalidad ofensiva para seguir aprovechando el talento de Josh Allen. A sus 29 años, es uno de los mejores mariscales de campo de toda la liga y tiene sed de revancha. No obstante, también hay entrenadores de estilo defensivo en el mercado.

¿Quiénes son los entrenadores con mentalidad defensiva en el mercado?

McDermott era un entrenador en jefe orientado a la defensa, y si por alguna razón los Bills quieren seguir por ese camino, hay algunos nombres interesantes. Sin embargo, los Bills deben darse prisa, ya que algunos de estos nombres podrían desaparecer del mercado muy pronto.

Robert Saleh se ha revitalizado como coordinador defensivo de los 49ers y conoce muy bien la división gracias a su pasado con los Jets. Chris Shula está muy interesado en él tras su paso por los Rams, y los Bills también podrían intentar fichar a Jeff Hafley, rivales de la AFC Este, los Dolphins.

Robert Saleh es una de las opciones de los Bills (GETTY IMAGES)

Sea cual sea la elección final, Buffalo Bills se convierte en un destino privilegiado para cualquier entrenador porque no todos los días se presenta la oportunidad de tener a alguien como Allen en el equipo.

En síntesis