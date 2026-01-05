¿Por qué Patrick Mahomes no juega los Playoffs de la NFL 2026?

La fase regular de la NFL llegó a su final este fin de semana y con ella quedaron definidos los equipos que seguirán en carrera por el título. Sin embargo, la atención no solo pasa por los clasificados, sino también por una ausencia que sacude a toda la liga.

Los Kansas City Chiefs, subcampeones vigentes, no estarán en los Playoffs. La franquicia que marcó una era reciente, con cinco apariciones en las últimas seis Super Bowls y tres campeonatos, quedó fuera de la postemporada por primera vez desde 2015, una temporada en la que Patrick Mahomes aún no había debutado en la NFL.

La eliminación representa un golpe fuerte para una organización acostumbrada a competir en lo más alto. El rendimiento irregular a lo largo del año terminó pasándole factura a Kansas City, que no logró meterse entre los mejores de su conferencia en una liga cada vez más pareja.

A este escenario se suma una noticia aún más dura: Mahomes tampoco habría podido disputar los Playoffs, incluso en caso de clasificar. El mariscal de campo sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda, con rotura del ligamento cruzado anterior, que lo mantendrá alejado de los emparrillados durante un largo período.

La lesión del quarterback cambia por completo el panorama de los Chiefs, que ahora deberán enfocarse en su recuperación y en la planificación de la próxima temporada, con el objetivo de volver a ser protagonistas cuanto antes.

Con el calendario ya definido, la NFL se encamina a su etapa decisiva, donde nuevas historias comienzan a escribirse y otros equipos buscarán aprovechar la ausencia de uno de los grandes dominadores de la era reciente.

Así se jugarán los playoffs

Conferencia Nacional (NFC)

Seattle Seahawks: avanzan directamente a la Ronda Divisional tras finalizar como el mejor equipo de la conferencia.

avanzan directamente a la Ronda Divisional tras finalizar como el mejor equipo de la conferencia. Green Bay Packers vs Chicago Bears

San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles

Los Angeles Rams vs Carolina Panthers

Conferencia Americana (AFC)

Denver Broncos: esperan en la siguiente fase luego de terminar como líderes de la AFC.

esperan en la siguiente fase luego de terminar como líderes de la AFC. Los Angeles Chargers vs New England Patriots

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

Houston Texans vs Pittsburgh Steelers

Los ganadores de estos enfrentamientos se cruzarán en la Ronda Divisional, que se disputará entre el 17 y 18 de enero. Posteriormente, los campeones de cada conferencia se definirán el domingo 25 de enero, día en el que se jugarán las finales de la AFC y la NFC. Los vencedores obtendrán su lugar en el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en Santa Clara, California.

