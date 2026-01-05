Es tendencia:
logotipo del encabezado
NFL

¿Por qué Patrick Mahomes no juega los Playoffs de la NFL 2026?

Patrick Mahomes no disputa los Playoffs de la NFL 2026 debido a que los Kansas City Chiefs no lograron clasificarse a la postemporada, quedando fuera en la fase regular tras una campaña irregular que los dejó sin boleto a instancias decisivas.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Patrick Mahomes no estará en los Playoffs.
© Getty ImagesPatrick Mahomes no estará en los Playoffs.

La fase regular de la NFL llegó a su final este fin de semana y con ella quedaron definidos los equipos que seguirán en carrera por el título. Sin embargo, la atención no solo pasa por los clasificados, sino también por una ausencia que sacude a toda la liga.

Publicidad

Los Kansas City Chiefs, subcampeones vigentes, no estarán en los Playoffs. La franquicia que marcó una era reciente, con cinco apariciones en las últimas seis Super Bowls y tres campeonatos, quedó fuera de la postemporada por primera vez desde 2015, una temporada en la que Patrick Mahomes aún no había debutado en la NFL.

La eliminación representa un golpe fuerte para una organización acostumbrada a competir en lo más alto. El rendimiento irregular a lo largo del año terminó pasándole factura a Kansas City, que no logró meterse entre los mejores de su conferencia en una liga cada vez más pareja.

A este escenario se suma una noticia aún más dura: Mahomes tampoco habría podido disputar los Playoffs, incluso en caso de clasificar. El mariscal de campo sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda, con rotura del ligamento cruzado anterior, que lo mantendrá alejado de los emparrillados durante un largo período.

Publicidad

La lesión del quarterback cambia por completo el panorama de los Chiefs, que ahora deberán enfocarse en su recuperación y en la planificación de la próxima temporada, con el objetivo de volver a ser protagonistas cuanto antes.

Con el calendario ya definido, la NFL se encamina a su etapa decisiva, donde nuevas historias comienzan a escribirse y otros equipos buscarán aprovechar la ausencia de uno de los grandes dominadores de la era reciente.

Publicidad
Los chiefs pierden oficialmente a su veterano entrenador en 2026 cuando el asistente de Andy Reid se une a otro equipo

ver también

Los chiefs pierden oficialmente a su veterano entrenador en 2026 cuando el asistente de Andy Reid se une a otro equipo

Así se jugarán los playoffs

Conferencia Nacional (NFC)

  • Seattle Seahawks: avanzan directamente a la Ronda Divisional tras finalizar como el mejor equipo de la conferencia.
  • Green Bay Packers vs Chicago Bears
  • San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles
  • Los Angeles Rams vs Carolina Panthers

Conferencia Americana (AFC)

  • Denver Broncos: esperan en la siguiente fase luego de terminar como líderes de la AFC.
  • Los Angeles Chargers vs New England Patriots
  • Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars
  • Houston Texans vs Pittsburgh Steelers

Los ganadores de estos enfrentamientos se cruzarán en la Ronda Divisional, que se disputará entre el 17 y 18 de enero. Posteriormente, los campeones de cada conferencia se definirán el domingo 25 de enero, día en el que se jugarán las finales de la AFC y la NFC. Los vencedores obtendrán su lugar en el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Publicidad

En síntesis

  • Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda.
  • Los Kansas City Chiefs quedaron fuera de los Playoffs por primera vez desde 2015.
  • El Super Bowl LX se disputará el 8 de febrero en Santa Clara, California.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Kansas City Chiefs confirmó la gravísima lesión de Mahomes
NFL

Kansas City Chiefs confirmó la gravísima lesión de Mahomes

Tireek Hill le responde a Patrick Mahomes por su desesperado pedido de rezo
NFL

Tireek Hill le responde a Patrick Mahomes por su desesperado pedido de rezo

La lección de Hurts a un compañero estelar de Patrick Mahomes
NFL

La lección de Hurts a un compañero estelar de Patrick Mahomes

La alineación que tendría América con el fichaje de Rodrigo Dourado
América

La alineación que tendría América con el fichaje de Rodrigo Dourado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo