La ruptura de Christian Nodal y Belinda ha sido uno de los sucesos más escandalosos de lo que va en el año en el mundo del entretenimiento, y aunque muchos creyeran que no tiene nada en común en esta ocasión están más unidos de lo que mucho esperan, pues estaría involucrada nada más y nada menos que la familia del ex jugador de la Selección Mexicana, Daniel “Travieso” Guzmán.

Y es que el histórico futbolista que fue parte de aquel legendario Tri en donde compartió vestidor con Luis García, Jorge Campos, Raúl “Potro” Gutiérrez, Miguel Herrera, David Patiño, Carlos Hermosillo, entre otros, ahora está involucrado en el escándalo del rompimiento entre Nodal y la cantante de origen español, pues su hija es María Fernanda Guzmán, quien es más conocida como la ex del intérprete de “Botella tras Botella”.

Esto después de que la controversial revista TV Notas revelara que uno de los motivos de la famosa ruptura se diera por la continua comunicación que seguía teniendo supuestamente Nodal con María, con quien duró más de dos años, y a quien, supuestamente el rotativo y el programa “Ventaneando”, habría visto en días recientes en su casa de Tapalpa, algo que habría molestado a Belinda.

Guzmán además de Fernanda tiene otros dos hijos mayores, quienes están involucrados con el futbol y además son grandes amigos del compositor de “Adiós Amor”, por lo que la relación del oriundo de Caborca, Sonora con la familia Guzmán es más que estrecha, incluso en las insta stories que han circulado en redes sociales, se le ve a Nodal junto al ex entrenador de los Xolos de Tijuana, a quien dicen le tiene un gran cariño.

De acuerdo a estos medios de espectáculo, María Fernanda habría terminado su relación con Nodal en 2019, y ella misma había revelado que sospechaba de los coqueteos de su ex pareja con Belinda mientras eran parte del elenco de “La Voz México”, pero este lo había negado, hasta que le pidió que se separaran, pero eso no evitó que siguiera frecuentando a la familia del ex jugador, pues le guardan un gran cariño al creador de “Dime que me quieres”, dueto con Ángela Aguilar.