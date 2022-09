"Nada personal": Gastón Silva rompió el silencio y explicó por qué no llegó a los Pumas de la UNAM

Este semestre, Gastón Silva se convirtió en una de las caras nuevas para el Puebla que dirige Nicolás Larcamón. El defensor uruguayo, quien supo formar parte de la Selección de su país, estuvo en 2018 vinculado a los Pumas de la UNAM, equipo para el que anunciado como refuerzo aunque luego acabó por vestir la camiseta de Independiente de Avellaneda.

Tal situación generó una demanda judicial ante FIFA, en la que casi un año más tarde, el TAS falló a favor de Pumas. Ahora, ya como jugador de la Franja, el futbolista habló con TUDN y explicó: "Fueron detalles, siempre lo he hablado con Pumas. Nunca tuve un problema personalmente. Fueron temas de papeles que en su momento no llegaron a un acuerdo", explicó.

Silva cree que el asunto "fue más mediático de lo que fue y lo que se le hizo creer a la gente, de que no quería llegar a Pumas. El dirigente que estaba en ese momento lo hizo muy mediático para quedar capaz bien él y a mí dejarme mal parado", argumentó el defensor de 28 años luego de que su fichaje frustrado despertara un gran enojo en la afición universitaria.

De hecho, Gastón Silva no descarta en un futuro vestir la camiseta de los Felinos si así se lo requieren: "Yo con Pumas no tengo nada personal. Si a mí me abren las puertas, yo también les abro las puertas porque sé que es un club muy importante", remarcó el uruguayo, quien a cuatro años de aquel suceso, se encuentra con el Puebla de Nicolás Larcamón en busca de una buena participación en la Liguilla.

Su llegada a Puebla

Por otro lado, Silva también se refirió a los motivos pos los que eligió reforzar al Puebla en este Apertura 2022: "Nico (Larcamón) me llamó, justo terminando la temporada allá en España. Tiene una idea de juego, un planteamiento que gusta al jugador. Uno se sintió muy cómodo a la hora de hablar con él. Me terminó convenciendo y creo que siempre tuve la oportunidad de México. Era el momento justo para venir", reflexionó.