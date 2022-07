Pumas UNAM promete tomarse muy en serio el Apertura 2022, luego de la desazón que significó quedar a las puertas del título en la Concachampions. Andrés Lillini y compañía quieren dar que hablar ahora en el plano local, motivo por el cual arribaron jugadores de gran calidad al equipo universitario: Gil Alcalá, Adrián Aldrete, Gustavo Del Prete, César Huerta y Eduardo Salvio.

En varias de estas negociaciones, el llamado de Andrés Lillini fue fundamental para que los jugadores dieran el sí al proyecto de Pumas: "Mejor hablar con el futbolista. Me gusta sentirlo, ver qué me dicen, mirarlos y todas esas cosas me ayudan y luego el jugador tiene un convencimiento propio… yo, la verdad, no soy un mago que los convenzo", explicó el entrenador argentino.

El seguimiento de jugadores es un trabajo importantísimo de Andrés Lillini, y muestra de ello, es el tiempo que estuvo detrás de Gustavo del Prete, hoy nuevo refuerzo de Pumas para el Apertura 2022: "Los jugadores que llegaron siempre fueron la primera opción. Del Prete tenía dos años que lo venía seguiendo, desde que jugaba en Torque de Uruguay; después pasó a Estudiantes, nosotros nos pudimos traerlo hace un año y ahora lo pudimos traer", reconoció.

Por otro lado, el entrenador también contó cómo es el proceso para seleccionar a los jugadores indicados que llegan al primer equipo: "Me gusta mucho ver futbol y jugadores, pasó el informe y la directiva se encarga de llevar a cabo las negociaciones y me dicen: 'ésta es viable, ésta no' y después, lo único que hago es decirle al jugador lo que somos, para cuando venga no se encuentre con algo diferente, ni de lo loco que soy yo o del club", detalló Lillini.

El apoyo a los jugadores

Asimismo, Andrés Lillini también explicó parte del trabajo que se hace para que los recién llegados estén cómodos también fuera del campo de juego: "El club tiene un trato con los jugadores muy bueno: los acompaña, les busca departamento, colegio, al final son seres humanos y cuando se siente así cuidados, y los comentarios de otros compañeros, eligen a Pumas más por esa cuestión familiar que por lo económico, porque saben que otras instituciones nos llevan mucha ventaja".