Las auriazules dejaron el alma en la cancha, pero no fue suficiente para salir con los tres puntos.

Pumas Femenil lo tuvo, era suyo el resultado, pero lo dejaron ir. Lograron empatar en un par de ocasiones la ventaja que encontró Rayadas con los goles de Evangelista e Ihezuo. Bastaron un zapatazo de Marylin Díaz y de Anahí Gómez para dividir puntos en la cancha del estadio Olímpico Universitario. Pese a que necesitaban las tres unidades, el empate las mantiene con vida dentro del Clausura 2023.

Cuando más lo necesitaba Pumas Femenil, la raza habló por el espíritu. Primero, un tiro desde los once pasos marcó el empate para las locales. Marylin Díaz no perdonó e hizo válido el tiro desde los once pasos. Sin embargo, el gusto duró poco. Nuevamente se vieron abajo en el marcador por el gol de Chinwendu Ihezuo, por lo que tuvo que aparecer Anahí Gómez.

Antes de ir al medio tiempo, la juvenil de Pumas logró encontrar las redes de las rivales y festejó con euforia el empate parcial. Luego de que cayó la anotación, la silbante decretó la finalización del primer tiempo, por lo que no hubo tiempo para otra reacción tras la igualada.

Lo que sigue

Pumas Femenil afrontará la Fecha FIFA de cara lo que será su compromiso ante el América. Tendrán 15 días para preparar su duelo ante las Águilas del América. Dicho encuentro será de una victoria obligatoria para poder contemplar una posible clasificación a la siguiente fase.