Por ello, hay que brindar el reconocimiento que merece Tabatha Rivas, ya que si bien a ella no le tocó vestirse de hombre para jugar futbol como a Maribel Domínguez , sí debió luchar con otras limitantes para poder cumplir su sueño.

Rivas no solo ha sido una heroína dentro de la cancha con Pumas, sino que también ha sido también una heroína fuera de ella, ya que ha participado en campañas de inclusión social .

Como decíamos, Tabatha apenas acaba de debutar en la Liga MX Femenil, y si bien el gol en contra de Pumas cayó por un error suyo al salir mal y dejar sola su portería, esto no demerita en nada su participación .

“ Ha sido la mejor experiencia de mi vida aunque cuando empecé, era un poco difícil comunicarme con mis compañeras, y los profes, pero poco a poco me acoplé. En la primaria probé ser delantera, y después cuando conocí la portería, ahí me quedé”.

Por ello, el debut de esta jugadora es un hito no solo en la Liga MX sino a nivel mundial , ya que ella si bien es la primera jugadora de la Liga MX Femenil en jugar con un implante coclear, y la segunda en hacerlo a nivel nacional.

Y si bien su debut en el torneo no fue el ideal ya que su equipo perdió con marcador de 1-2 ante el Necaxa Femenil, el hecho es que esta joven jugadora acaba de demostrarle a todo el mundo lo que es vencer a la adversidad .

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.