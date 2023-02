Sebastián Sosa llegó como uno de los elementos que más expectativas generó en la afición. Luego de un ciclo en el que la portería no se sintió segura ni para el plantel ni para la afición, el uruguayo trajo calma desde Sudamérica. Curiosamente, y en un tema que pocos saben, se reencontró en Pumas con Arturo Ortiz, defensor con el que jugó su único partido en los Mineros de Zacatecas. Confesó que fue uno de los elementos con los que platicó antes de firmar con los felinos.

“Contento de reencontrarme con él. Por ahí compartimos poco tiempo en Mineros, pero sí generamos un lazo y una amistad. En el tiempo también perduró ya que nos mandábamos mensajes y seguíamos en comunicación. Ahora fue de los primeros con los que me contacté en Pumas cuando todo tomó formalidad, fue de los primeros que se acercó para comentarme del equipo y el grupo que hay”, comentó en charla exclusiva con Bolavip.

Aunque ya se conoce la forma en la que Sebastián Sosa tocó la puerta de Pumas, no se había detallado el inicio del interés. El portero titular de los auriazules reconoció que fue la gente de futbol la que lo ayudó a conseguir el número para marcarle a quien toma las decisiones en el Club Universidad.

Estuvo cerca de llegar en otro momento

“Por ahí uno ya conoce a la gente de futbol como representantes. Te llamen y te preguntan si te interesa tal o cual club. Me llegaron notificaciones al Instagram y las redes sociales. Uno comienza a ver que hay algo de ruido. Es ahí donde me di cuenta. En algún momento estuve cerca de llegar a Pumas y no se dio. Ahora en esta oportunidad traté de contactarme con la gente que decide. Fue así como decidí tomar el teléfono y llamar”, finalizó.