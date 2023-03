El estratega de Pumas aún no encuentra a una base que le pueda dar garantías y ya son la tercera peor defensiva del certamen.

Uno de los grandes pecados de Pumas, no sólo este torneo, sino desde la época de Andrés Lillini, está en la zona baja. Al inicio del torneo, a Rafael Puente, estratega del equipo, se le consultó respecto a su volumen de plantel en la defensa; sin embargo, se dijo conforme y convencido con los hombres que tenía. Ahora que los resultados no acompañan, tuvo que improvisar a Alek Álvarez y a César Huerta en la lateral izquierda, algo que no le ha funcionado hasta el momento.

También hay otros elementos que no tienen minutos como para poder gritar a los cuatro vientos que ya recibieron una oportunidad. Uno de ellos es Jonathan Sánchez, quien llegó con bombo y platillo en calidad de refuerzo, además de José Caicedo, titular bajo las órdenes de Andrés Lillini. Pese a todo, el técnico auriazul dejó claro que sí hace rotaciones y que ya jugaron todos, aunque por circunstancias y no por decisiones técnicas.

"Si tú analizas a lo largo del torneo, nuestra línea defensiva ha sufrido muchos cambios. Entre suspensiones y lesiones, pero han jugado prácticamente todos los de la línea defensiva. Jugaron Adrián, Cuba, Freire, Palermo, Bennevendo, Monroy, Héctor. Es decir, hemos movido la línea defensiva. No hemos sido capaces de encontrar la solidez que buscamos para recibir menos goles. Le hemos movido con total frecuencia", mencionó tras la goleada ante Puebla.

Poco y nada

Hay elementos que Rafael Puente tiene en el olvido. Al "Cuba" Sánchez lo nombra cada que puede como "el mejor central de la Liga de Expansión", pero apenas tiene el 25% de minutos disputados. Incluso, en los partidos en los que participó, Pumas sumó cinco de los 11 puntos con los que hoy cuenta y colgó su único cero en la puerta. Mientras que José Caicedo tiene un minuto en el máximo circuito esta temporada.

Por el contrario, hay otros elementos a los que acomoda de una u otra forma. Uno de ellos es Ricardo Galindo, quien ya jugó de central, laterla por derecha y ahora finalizó el partido ante Puebla como lateral por izquierda. Ante la baja de Dani Alves, se quedaron descubiertos por el sector diestro y sólo la lesión de Pablo Bennevendo les permitió alinear a Alfonso Monroy, quien ya no soltó el puesto.

Los inamovibles:

Nicolás Freire: 78% de minutos posibles.

Arturo Ortiz: 84% de minutos disponibles.

Adrián Aldrete: 65% de minutos disponibles.