El 22 de mayo de 2022, el brasileño Dani Alves jugó su último partido con el Barcelona, fue ante el Villarreal en la cancha del Nou Camp, estadio en el que volverá a jugar este domingo 7 de agosto como flamante refuerzo de los Pumas en partido por el tradicional trofeo Joan Gamper.

"Para mí es especial. No pensaba que iba a volver tan pronto", dijo Dani Alves de buen humor en conferencia de prensa previa al partido contra el Barcelona por el trofeo Joan Gamper. “Le agradezco a Pumas esta oportunidad. Es un club histórico, es un desafío poder hacer grandes cosas".

Para los Pumas es un orgullo representar a México en este partido por el trofeo Joan Gamper ante el Barcelona con Dani Alves como emblema quien ha dado un mensaje a sus compañeros: "disfruten del partido, de cada momento". Sobre su enfrentamiento con el Barcelona en el estadio Nou Camp, el brasileño comentó que "el fútbol me dio la oportunidad de volver aquí, es algo grande. No me quedo con que me fui, sino con que tuve el privilegio de volver a jugar aquí".

Reconocido como el mejor lateral derecho en la historia del Barcelona y autoproclamado "culé para siempre", Dani Alves tiene una rivalidad muy natural con el Real Madrid, por eso dijo en broma lo siguiente respecto al primer uniforme de los Pumas: "La única pereza es que tengo que venir aquí de blanco y eso no me gusta".

Dani Alves buscará con los Pumas mantenerse como el futbolista más ganador de la historia, título que está en riesgo porque su inmediato perseguidor es Lionel Messi: "le daré guerra... Aunque si me supera Leo, no pasa nada. Es Leo”.