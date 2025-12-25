Luego de su salida abrupta a mitad de año, Leonardo Suárez tuvo su oportunidad en Argentina tras más de 10 años tras salir de Boca Juniors. Su destino fue Estudiantes de La Plata, equipo que cerró el año con dos campeonatos luego de ganar el Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que el atacante arribó a préstamo desde Pumas UNAM hasta diciembre de este año, siendo una cesión de apenas seis meses. Pese a la ilusión, tuvo escasa participación y el Pincha decidió no hacer uso de la opción de compra.

En 13 oportunidades estuvo en el banco de suplentes sin ingresar y en otros 7 partidos directamente no estuvo entre los convocados por algunas lesiones, una señal clara de que no estaba entre las prioridades del director técnico Eduardo Domínguez.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe agregar, además, que su arribo al club argentino fue para reemplazar el lugar que iba a dejar vacante Tiago Palacios, que finalmente no fue transferido pese al fuerte interés del CSKA Moscú. Tras la caída de ese pase, el jugador no tuvo lugar para sumar mucha actividad.

La etapa de Suárez en el albirrojo fue tan inesperada como breve. El futbolista argentino llegó como una incorporación sorpresiva desde Pumas. No obstante, existe una mínima posibilidad de realizar una gestión por un nuevo préstamo, pero allí dependerá la postura de los Universitarios.

¿Cómo fue el ciclo de Leonardo Suárez en Estudiantes de La Plata?

ver también ¿Quién es Carlos Gutiérrez? Nuevo director deportivo de Pumas UNAM para el Clausura 2026

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista participó de apenas dos partidos, ambos entrando desde el banquillo, ante Banfield y River. Entre los dos compromisos disputó 71 minutos, no marcó goles ni realizó asistencias, pero se llevó dos medallas para su palmarés.

Publicidad

Publicidad

En síntesis