Copa Libertadores

Las alineaciones de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El Pincha y el Fla se enfrentan por el último boleto a las Semifinales del certamen de clubes más importante de América.

Por Agustín Zabaleta

Estudiantes y Flamengo se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Por la Vuelta de los Cuartos de Final de la edición 2025 de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo en el Estadio Jorge Luis Hirschi desde las 18:30 horas (Ciudad de México). El Pincha buscará dar vuelta la serie tras perder 2-1 en la Ida, mientras que el Fla intentará defender y extender la ventaja en la serie.

El equipo a cargo de Eduardo Domínguez viene de ganar por 1-0 en su casa ante Defensa y Justicia en el marco de la Jornada 9 del Clausura 2025. El cuadro platense viene recuperando terreno en el plano local pero ahora debe enfocarse en la serie que inició con el pie izquierdo la semana pasada.

Del lado del equipo dirigido por Flilipe Luis, arriban con una igualdad por 1-1 en el Estadio Maracaná ante Vasco da Gama, en lo que fue un nuevo capítulo del llamado Clássico dos Milhões. Con un partido menos, es líder del Brasileirao 2025 un punto por encima de Cruzeiro.

La posible alineación de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

  • Fernando Muslera
  • Román Gómez
  • Santiago Núñez
  • Facundo Rodríguez
  • Santiago Arzamendia
  • Mikel Amondarain
  • Tiago Palacios
  • Cristian Medina
  • Santiago Ascacibar
  • Gastón Benedetti
  • Guido Carrillo
  • DT: Eduardo Domínguez
La posible alineación de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

  • Agustín Rossi
  • Guillermo Varela
  • Léo Ortiz
  • Leo Pereira
  • Ayrton Lucas
  • Samuel Lino
  • Jorginho
  • Saúl Ñíguez
  • Gonzalo Plata
  • Giorgian De Arrascaeta
  • Pedro
  • DT: Filipe Luis
Agustín Zabaleta
