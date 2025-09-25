Por la Vuelta de los Cuartos de Final de la edición 2025 de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo en el Estadio Jorge Luis Hirschi desde las 18:30 horas (Ciudad de México). El Pincha buscará dar vuelta la serie tras perder 2-1 en la Ida, mientras que el Fla intentará defender y extender la ventaja en la serie.

El equipo a cargo de Eduardo Domínguez viene de ganar por 1-0 en su casa ante Defensa y Justicia en el marco de la Jornada 9 del Clausura 2025. El cuadro platense viene recuperando terreno en el plano local pero ahora debe enfocarse en la serie que inició con el pie izquierdo la semana pasada.

Del lado del equipo dirigido por Flilipe Luis, arriban con una igualdad por 1-1 en el Estadio Maracaná ante Vasco da Gama, en lo que fue un nuevo capítulo del llamado Clássico dos Milhões. Con un partido menos, es líder del Brasileirao 2025 un punto por encima de Cruzeiro.

La posible alineación de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

Fernando Muslera

Román Gómez

Santiago Núñez

Facundo Rodríguez

Santiago Arzamendia

Mikel Amondarain

Tiago Palacios

Cristian Medina

Santiago Ascacibar

Gastón Benedetti

Guido Carrillo

DT: Eduardo Domínguez

La posible alineación de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata