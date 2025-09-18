El futbol tiene estas cosas: cuando el Monterrey fue a la carga por Pedro en este último mercado de verano, lo había buscado con el fin de ‘recuperar su mejor versión’, ya que hace rato no encontraba su nivel. Sin embargo, desde que el traspaso no pudo darse, el rendimiento del brasileño no paró de ir en alza y esta noche lo consagró en un partido clave que define mucho.

El emblemático artillero del ‘Mengao’ no venía teniendo un 2025 a la altura de sus cualidades; sin embargo, la pretemporada fue importante y hoy ha vuelto a alcanzar su ‘prime’, al punto que se adueñó definitivamente del puesto de centrodelantrero en el Flamengo, siendo insacable por su entrenador y ex compañero Filipe Luis.

Este jueves, Pedro marcó un gol ¡a los 15 segundos! de partido, en el encuentro entre los brasileros y Estudiantes de La Plata, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los de Río de Janeiro sacaron el balón del medio tras el pitazo inicial, fueron al frente y rápidamente lastimaron a los argentinos por medio de su intratable goleador.

Esta anotación de Pedro se transformó en el tanto más tempranero del Flamengo en su historia en el certamen: superó al de Gerson a Bolívar de la edición anterior, que había sido a los 53 segundos de partido. En esta oportunidad, el elenco rojinegro tardó sólo un cuarto de minuto en abrir el marcador y comenzar a encaminar una serie que parecía más difícil.

Con esta conquista ante Estudiantes por la CONMEBOL Libertadores, Pedro llegó a 147 goles en 292 presentaciones con los colores del equipo brasileño, período en el cual también aportó 37 pases-gol. Un delantero total que hace años disfruta Flamengo gracias a los contratos millonarios que le ha ofrecido la institución y a las plantillas altamente competitivas que lo han acompañado.

Tras no haber podido hacerse de los servicios del ‘9’ del Mengao, los Rayados de Monterrey ficharon a ¡Anthony Martial! en su lugar, dando un golpe sobre la mesa y manteniendo una lupa fuerte en el tipo de contrataciones que han buscado. El tiempo dirá si se lamentarán por no haber traído al brasilero o si aciertan con el ex Manchester United.