Las alineaciones de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo y Estudiantes de La Plata le bajan el telón a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Mengao recibirá al Pincha en el Estadio Maracaná desde las 18:30 hs (centro de México) por el primer encuentro de la serie que definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales del prestigioso torneo de la Conmebol.
El conjunto comandado por Filipe Luís llega a este encuentro en un momento inmejorable: arrastra un invicto de nueve partidos y es líder del Brasileirao con un partido menos. Estudiantes, por el contrario, viene de dos derrotas consecutivas y aterrizó en Río de Janeiro con dos bajas sensibles: Leandro González Pírez y Edwuin Cetré.
ver también
Qué fue de la vida de Arjen Robben, la leyenda holandesa y multicampeón con Bayern Múnich
Probable alineación de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata
- Agustín Rossi
- Guillermo Varela
- Leonardo Ortiz
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Saúl Ñíguez
- Jorginho
- Luiz Araújo
- Giorgian De Arrascaeta
- Samuel Lino
- Bruno Henrique
Filipe Luís y Eduardo Domínguez (GETTY IMAGES)
Probable alineación de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo
- Fernando Muslera
- Román Gómez
- Santiago Núñez
- Facundo Rodríguez
- Santiago Arzamendia
- Santiago Ascacibar
- Mikel Amondarain
- Ezequiel Piovi
- Cristian Medina
- Tiago Palacios
- Guido Carrillo