Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Las alineaciones de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El Mengao será local en el Maracaná ante un diezmado Pincha desde las 18:30 (horario del centro de México).

Por Leandro Barraza

Flamengo recibe a Estudiantes en la Copa Libertadores
© GETTY IMAGESFlamengo recibe a Estudiantes en la Copa Libertadores

Flamengo y Estudiantes de La Plata le bajan el telón a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Mengao recibirá al Pincha en el Estadio Maracaná desde las 18:30 hs (centro de México) por el primer encuentro de la serie que definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales del prestigioso torneo de la Conmebol.

El conjunto comandado por Filipe Luís llega a este encuentro en un momento inmejorable: arrastra un invicto de nueve partidos y es líder del Brasileirao con un partido menos. Estudiantes, por el contrario, viene de dos derrotas consecutivas y aterrizó en Río de Janeiro con dos bajas sensibles: Leandro González Pírez y Edwuin Cetré.

Qué fue de la vida de Arjen Robben, la leyenda holandesa y multicampeón con Bayern Múnich

ver también

Qué fue de la vida de Arjen Robben, la leyenda holandesa y multicampeón con Bayern Múnich

Probable alineación de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

  • Agustín Rossi
  • Guillermo Varela
  • Leonardo Ortiz
  • Léo Pereira
  • Alex Sandro
  • Saúl Ñíguez
  • Jorginho
  • Luiz Araújo
  • Giorgian De Arrascaeta
  • Samuel Lino
  • Bruno Henrique
Publicidad
Filipe Luís y Eduardo Domínguez (GETTY IMAGES)

Filipe Luís y Eduardo Domínguez (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

  • Fernando Muslera
  • Román Gómez
  • Santiago Núñez
  • Facundo Rodríguez
  • Santiago Arzamendia
  • Santiago Ascacibar
  • Mikel Amondarain
  • Ezequiel Piovi
  • Cristian Medina
  • Tiago Palacios
  • Guido Carrillo
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Tenía razón Efraín? El hostil recibimiento que tuvo Leo Suárez en su nuevo equipo
Liga MX

¿Tenía razón Efraín? El hostil recibimiento que tuvo Leo Suárez en su nuevo equipo

Leo Suárez deja Pumas UNAM y tiene nuevo destino en Argentina
Liga MX

Leo Suárez deja Pumas UNAM y tiene nuevo destino en Argentina

El multicampeón del futbol argentino que Cruz Azul tenía en carpeta pero no llegará
Liga MX

El multicampeón del futbol argentino que Cruz Azul tenía en carpeta pero no llegará

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras la Jornada 1
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025-26 tras la Jornada 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo