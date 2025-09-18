Las alineaciones de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo y Estudiantes de La Plata le bajan el telón a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Mengao recibirá al Pincha en el Estadio Maracaná desde las 18:30 hs (centro de México) por el primer encuentro de la serie que definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales del prestigioso torneo de la Conmebol.

El conjunto comandado por Filipe Luís llega a este encuentro en un momento inmejorable: arrastra un invicto de nueve partidos y es líder del Brasileirao con un partido menos. Estudiantes, por el contrario, viene de dos derrotas consecutivas y aterrizó en Río de Janeiro con dos bajas sensibles: Leandro González Pírez y Edwuin Cetré.

Probable alineación de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

Agustín Rossi

Guillermo Varela

Leonardo Ortiz

Léo Pereira

Alex Sandro

Saúl Ñíguez

Jorginho

Luiz Araújo

Giorgian De Arrascaeta

Samuel Lino

Bruno Henrique

Probable alineación de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo