El jugador que sorprendió a la afición de Pumas tras el triunfo ante Tigres: “De otro Planeta”

Pumas derrotó por 1-0 a Tigres este miércoles con gol de Robert Morales y el club auriazul cortó una racha de 12 años sin ganar en El Volcán. El equipo de Efraín Juárez obtuvo su primera victoria en el Clausura 2026 después del empate con Querétaro.

Pumas pudo olvidarse rápidamente de lo que ocurrió en CU el domingo pasado y consiguió un gran triunfo ante el subcampeón de la Liga MX. Hubo varios jugadores destacados en los Felinos, pero uno en específico recibió muchos elogios de los aficionados: César Garza.

El canterano de Rayados es uno de los cinco fichajes de Pumas en el mercado y no tardó en demostrar su capacidad. El centrocampista fue clave en la jugada del gol de Robert Morales en lo que fue su segunda titularidad con el equipo de Efraín Juárez.

Los comentarios de los aficionados de Pumas sobre César Garza

“Lo que juega César Garza es de otro planeta“, “lo que juega César Garza es increíble. Qué joyita“, “el préstamo de César Garza hay que aprovecharlo todos los días”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados de Pumas en X (ex Twitter).

El canterano de Rayados llegó al club auriazul a préstamo por un año y con opción de compra (se desconoce el monto que tendría que pagar Pumas en esta opción). Anteriormente, César Garza jugó cedido en 2025 en el Dundee FC de Escocia y allí disputó un total de 16 partidos.

Además de César Garza, otros dos de los refuerzos de los Felinos sumaron minutos ante Tigres: Robert Morales convirtió el gol de la victoria y Juninho Vieira ingresó en la segunda mitad. Jordan Carrillo y Tony Leone no participaron del encuentro.

En síntesis

Pumas rompió una racha de 12 años sin ganar en El Volcán ante Tigres.

Los aficionados de Pumas destacaron a César Garza tras el partido.

El jugador llegó cedido de Rayados tras disputar 16 partidos con Dundee FC.

