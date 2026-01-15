Por la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevó a cabo entresemana, Pumas UNAM dio el gran golpe y derrotó 1-0 en condición de visitante a Tigres UANL en el Estadio Universitario. Los de Ciudad de México ganaron allí tras 12 años.

Tras el compromiso, el director técnico de los Universitarios, Efraín Juárez, habló en conferencia de prensa con los periodistas y medios presentes en El Volcán y analizó el duelo: “Siempre he hablado que más allá del resultado me gusta entender y saber por qué ganamos, por qué perdemos y por qué empatamos”

Además, agregó: “Muy feliz por el grupo, fue un partido muy sufrido, contra el último finalista. Un equipo muy bien dirigido y con una calidad impresionante“. También remarcó que se quedó con el aspecto defensivo, el orden, la disciplina y que el equipo nunca se rindió.

Por otro lado, remarcó qué fue lo que más le gustó de sus dirigidos: “Me quedo mucho con el esfuerzo, con el trabajo, con la familia que mostramos ser dentro del campo”. A su vez, habló de tener los pies sobre la tierra: “Hay que tener humildad, falta mucho de torneo, puede ser un buen incentivo para el grupo para seguir peleando por lo que viene“.

Tras empatar 1-1 de local ante Querétaro, los Auriazules triunfaron por primera vez en el torneo ante el actual subcampeón de la Primera División de México, volviendo a ganar allí tras más de una década. El último triunfo había sido por el Clausura 2024, cuando los capitalinos vencieron 2-1 con doblete de Martín Bravo.

¿Cuándo y contra quién juega Pumas UNAM por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Con la intención de seguir en la senda de la victoria, Pumas UNAM estará jugando por la Jornada 3 contra León el próximo domingo 18 de enero desde las 12:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

