Gonzalo Pineda defendió a Efraín Juárez por las críticas que recibe el DT de Pumas: “Si fuera argentino…”

Gonzalo Pineda, ex compañero de Efraín Juárez en Pumas, habló sobre los cuestionamientos que recibe por su personalidad.

Por Patricio Hechem

Gonzalo Pineda habló de Efraín Juárez
Efraín Juárez es uno de los entrenadores de la Liga MX que más ha sido cuestionado en los últimos meses por dos motivos. El primero por los resultados irregulares de Pumas y segundo por ciertos momentos polémicos que se tradujeron en peleas con distintos protagonistas.

El entrenador del club auriazul tiene una personalidad fuerte y reaccionaria en ocasiones que le ha generado conflictos con árbitros, técnicos rivales o jugadores. Efraín Juárez ha sido criticado por estas situaciones y Gonzalo Pineda lo defendió en las últimas horas.

Gonzalo Pineda sobre Efraín Juárez

El ex jugador de Pumas dijo que se juzga distinto a un entrenador mexicano que dirige en la Liga MX: “Pues si es mexicano dirigiendo en México, sí, porque si fuera un argentino dirían, ‘qué personalidad’, ‘qué forma de hablar tan importante’, ‘cuánto conocimiento tiene’”.

Siendo mexicano en México, pues por supuesto se le critica y se le dice que el pez por su boca muere y que quiere imitar a otros. Si Efraín fuera español y hablara de espacios indefendibles y hablara de la presión tras pérdida, pues entonces dirían que habla de futbol”, agregó Gonzalo Pineda en el programa Futbol Picante de ESPN.

Por otro lado, el ex entrenador de Atlas se refirió al momento que atraviesa Pumas: “Estuve al pendiente. Si hay un partido que no me pierdo estando acá en Estados Unidos es el de mis queridos Pumas. No creo que dependa al 100% de Efraín. Pumas lleva muchos años sin producir canteranos de gran nivel. El último que podemos decir así es Erik Lira”.

Pumas ha dejado de producir jugadores seleccionables y eso preocupa y no es de ahorita“, concluyó el bicampeón con Pumas de la Liga MX y ex compañero de Efraín Juárez, aunque manifestó que no sabe bien cuál es el problema debido a que no se encuentra dentro del club.

En síntesis

  • Gonzalo Pineda defendió al DT Efraín Juárez ante las críticas recibidas en Pumas.
  • El ex compañero de Efraín Juárez declaró que juzgan diferente al técnico de Pumas por ser mexicano.
  • Gonzalo Pineda se encuentra libre tras su paso por Atlas.
patricio hechem
Patricio Hechem
