Este sábado el conjunto de Pumas disputó un partido amistoso de pretemporada ante FC Juárez. El duelo estaba todo listo para que se jugara de manera regular, pero debido a que los ánimos se calentaron decidieron parar el encuentro al minuto 60′ de éste y que ya no continuara y en primera instancia Adalberto Carrasquilla había sido el señalado.

¿Carrasquilla volvió a cometer una falta criminal?

El partido iba con la ventaja de 1-2 para los visitantes, por parte de los universitarios Jordan Carrillo se estrenaba con el equipo de Efraín Juárez, pero José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán pusieron en ventaja a la plantilla de los Bravos. Fue ahí que empezó todo porque señalaban a “Coco” de cometer una fuerte falta sobre un juvenil.

Rodolfo Pizarro se fue encima de Carrasquilla para reclamarle la falta y ahí se calentaron los ánimos, por lo que salieron de los banquillos todos y le pusieron fin al encuentro. Sin embargo, este domingo el periodista Carlos Ponce de León detalló que de nueva cuenta el “Coco” habría cometido un “hachazo” como los que ya ha hecho sobre jugadores como Álvaro Fidalgo y Kevin Mier.

Hasta ese momento la versión parecía la correcta, sobre todo por estos antecedentes del futbolista universitario, pero hay otra versión de AS México en donde habría una previa que hizo que los ánimos se calentaran. De acuerdo con la fuente, habría sido el canterano quien le hace una entrada fuerte a Carrasquilla y éste se paró y se enfrentaron.

Fue ahí donde se filtró un video donde justamente es Jesús Murillo quien se para y le suelta un puñetazo a Carrasquilla, por lo que de ahí se vuelve a derivar toda la discusión. El equipo de los Bravos se quedó un rato en la cancha a calentar y para evitar más situaciones, fue Efraín Juárez y les pidió que se fueran a otra cancha cercana.

¿Efraín corrió a los Bravos de Cantera?

De ahí inició otro tema donde Pizarro le habría mencionado al DT de Pumas: “Venme a sacar cab…ón”, volvieron a discutir, pero fue Pedro Caixinha quien decidió poner orden y mandar a su equipo a otro lugar. Al final también la versión de que Efra los había corrido de cantera no habría sido la real, sino que esto es lo que se maneja.

