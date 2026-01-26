Juninho Vieira es el futbolista por el que más ilusiones puso la directiva de Pumas en el mercado de fichajes. Esta conclusión se saca de la inversión que hizo el club debido a que desembolsó 5 millones de dólares para comprar al brasileño que estaba en Flamengo.

Publicidad

Publicidad

El delantero ya empezó a responder y Juninho Vieira convirtió su primer gol con Pumas en el empate con Club León de la tercera jornada de la Liga MX. Unas semanas después de su llegada, el brasileño habló de sus objetivos en la institución y sobre Efraín Juárez.

Juninho Vieira sobre Efraín Juárez

“Efraín es un tipo que quiere vencer, entonces vine a Pumas para poder hacer eso. Quiere alcanzar los objetivos del club, quiere intentar ser campeón, luchar por el título, que hace muchos años que eso no sucede. Pero vamos a trabajar, juego a juego, entrenamiento a entrenamiento y con el tiempo se va organizando todo”, comentó Juninho en una entrevista con Mediotiempo.

Por otro lado, el brasileño comparó lo que vivió en Flamengo con su llegada a Pumas: “Es un poco difícil comparar porque soy brasileño y es un sentimiento mayor. Creo que es igual para un mexicano jugar en el mayor club de su país. Flamengo es un club multicampeón, que hoy tiene una potencia mundial”.

Publicidad

Publicidad

Juninho Vieira ya se estrenó en Pumas (JAM Media)

“Ahora, en términos de México y Pumas, se puede ver que tiene muchos aficionados y que son apasionados también. Quieren ser campeones, el club está organizado, el entrenador pone la mentalidad en sus jugadores. Con el tiempo creo que Pumas volverá a ser ese Pumas de años atrás. Es paso a paso, creo que ese es mi papel en este momento, es intentar ser campeón e intentar hacer historia en el club”, agregó Juninho.

ver también César Luis Merlo reveló si José Caicedo se queda en Pumas o si se marcha al Santos de Neymar

¿Juninho busca ser goleador?

Por último, el delantero mencionó que lo más importante es que el equipo gane y que, en ese caso, los goles llegarán solos: “Si el equipo gana, yo gano. Si estoy haciendo un buen juego, con certeza los goles aparecerán. Pero para mí lo que importa son los 3 puntos y hacer historia. No vale la pena ser artillero y no ser campeón“.

Publicidad

Publicidad

“Se va a recordar al equipo que fue campeón. Los goles son detalles, si tienen que suceder, sucederán, pero no me enfoco en ser artillero. Estoy jugando bien, ayudando al equipo y, consecuentemente, los goles aparecerán, pero siempre estoy mirando los 3 puntos”, concluyó el brasileño y uno de los fichajes de Pumas en este mercado.

En síntesis