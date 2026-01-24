El mercado de llegadas de Pumas ya finalizó excepto que aparezca una oportunidad inmejorable, pero con respecto a las salidas la directiva aún mantiene la mente abierta siempre y cuando no esté involucrado un jugador clave de Efraín Juárez.

En este sentido, en los últimos días salieron a la luz reportes de que Santos estaba negociando con Pumas por José Caicedo. El colombiano perdió terreno en el equipo y además es uno de los futbolistas más discutidos por la afición, quienes ven con buenos ojos su salida.

César Luis Merlo reveló en un principio que las negociaciones eran por un préstamo con opción de compra por José Caicedo. No obstante, el reportero detalló en las últimas horas que Santos desistió de avanzar en la incorporación del centrocampista.

¿Por qué Santos no avanzó por José Caicedo?

La explicación que dio el periodista es que Santos cree que Pumas pedía demasiado dinero por José Caicedo y que piensan que podrían adquirir una mejor opción en el mercado por la cifra que demandaba el club auriazul.

José Caicedo es uno de los más discutidos en Pumas (Getty Images)

De esta manera el colombiano se quedaría en Pumas, al menos de momento. Todavía faltan varios días para que finalice el mercado y César Luis Merlo aún mantuvo la puerta abierta a una posible salida de José Caicedo. Pero lo confirmado es que el Santos se bajó de la negociación.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Pumas está 6° en la Liga MX con 5 puntos después de ganarle a Tigres y de empatar con Querétaro y Club León. El equipo de Efraín Juárez volverá a jugar por el Clausura 2026 el próximo viernes 30 de enero, día en el que recibirá en CU a Santos Laguna a las 21:00hs (CDMX).

En síntesis