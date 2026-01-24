Es tendencia:
logotipo del encabezado
Pumas UNAM

César Luis Merlo reveló si José Caicedo se queda en Pumas o si se marcha al Santos de Neymar

El Santos de Brasil buscó y empezó a negociar con Pumas por José Caicedo. Los detalles del desenlace de la historia.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
José Caicedo en Pumas
© JAM MediaJosé Caicedo en Pumas

El mercado de llegadas de Pumas ya finalizó excepto que aparezca una oportunidad inmejorable, pero con respecto a las salidas la directiva aún mantiene la mente abierta siempre y cuando no esté involucrado un jugador clave de Efraín Juárez.

Publicidad

En este sentido, en los últimos días salieron a la luz reportes de que Santos estaba negociando con Pumas por José Caicedo. El colombiano perdió terreno en el equipo y además es uno de los futbolistas más discutidos por la afición, quienes ven con buenos ojos su salida.

César Luis Merlo reveló en un principio que las negociaciones eran por un préstamo con opción de compra por José Caicedo. No obstante, el reportero detalló en las últimas horas que Santos desistió de avanzar en la incorporación del centrocampista.

¿Por qué Santos no avanzó por José Caicedo?

La explicación que dio el periodista es que Santos cree que Pumas pedía demasiado dinero por José Caicedo y que piensan que podrían adquirir una mejor opción en el mercado por la cifra que demandaba el club auriazul.

Publicidad
José Caicedo es uno de los más discutidos en Pumas (Getty Images)

José Caicedo es uno de los más discutidos en Pumas (Getty Images)

De esta manera el colombiano se quedaría en Pumas, al menos de momento. Todavía faltan varios días para que finalice el mercado y César Luis Merlo aún mantuvo la puerta abierta a una posible salida de José Caicedo. Pero lo confirmado es que el Santos se bajó de la negociación.

Antonio Sancho pone en duda el futuro de Keylor Navas como portero de Pumas: “Si sigue en este nivel…”

ver también

Antonio Sancho pone en duda el futuro de Keylor Navas como portero de Pumas: “Si sigue en este nivel…”

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Pumas está 6° en la Liga MX con 5 puntos después de ganarle a Tigres y de empatar con Querétaro y Club León. El equipo de Efraín Juárez volverá a jugar por el Clausura 2026 el próximo viernes 30 de enero, día en el que recibirá en CU a Santos Laguna a las 21:00hs (CDMX).

Publicidad

En síntesis

  • Santos desistió de fichar a José Caicedo debido al alto monto exigido por Pumas.
  • César Luis Merlo confirmó que el colombiano permanecerá en el equipo universitario de momento.
  • Pumas jugará contra Santos Laguna el próximo viernes 30 de enero a las 21:00hs.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Se supo: Rayados se retirará del mercado cuando cierre este refuerzo
Rayados de Monterrey

Se supo: Rayados se retirará del mercado cuando cierre este refuerzo

El dilema de Santiago Mele: pedido rechazado por Rayados y el Mundial al horizonte
Rayados de Monterrey

El dilema de Santiago Mele: pedido rechazado por Rayados y el Mundial al horizonte

Toluca suma soldados: mientras no está Vega, revelan una cara nueva en ofensiva
Toluca FC

Toluca suma soldados: mientras no está Vega, revelan una cara nueva en ofensiva

Las alineaciones de Villarreal vs. Real Madrid por LaLiga de España
UEFA

Las alineaciones de Villarreal vs. Real Madrid por LaLiga de España

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo