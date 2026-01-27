Este lunes la Concacaf reveló las listas de los equipos que estarán participando en la edición de este 2026 de la Champions Cup (Concachampions), donde el conjunto de Efraín Juárez compartió a sus elegidos de Pumas para la competencia , donde claramente uno de los futbolistas fue borrado, dando muestra de que saldrá en este torneo a como dé lugar.

Hay que recalcar que hay una baja que es notoria y esa no depende de las decisiones del técnico, sino más bien de su recuperación, hablamos de José Juan Macías, quien sigue en su proceso de rehabilitación después de su lesión de ligamentos cruzados. Sin embargo, hay un elemento que de plano no quieren el club universitario.

El borrado de Pumas para Concachampions

Se trata de nada más y nada menos que Leo Suárez, quien fuera considerado en la edición pasada de la Concachampions, pero que por el momento lo ideal es darle salida del club. Ante eso, fue de los que brilló por su ausencia en el listado oficial, aunque cabe recalcar que aún no es el definitivo, hay algunos que aún pueden ser modificados.

El tema con el argentino es que el mismo Antonio Sancho reveló que el futbolista no es considerado porque le buscan equipo, pero que mientras se mantendrá con la Sub 21 para no tener esa plaza de No Formado en México ocupada. Ante ello, el listado completo de los que van a estar en la convocatoria de esta Concacaf Champions Cup es el siguiente:

Listado de Pumas para Concachampions

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Rubén Duarte

Nathan Silva

Rodrigo López

José Caicedo

Guillermo Martínez

Alfonso Monroy

César Garza

Ulises Rivas

Jorge Ruvalcaba

Jesús Rivas

Santiago Trigos

Alan Medina

Juninho Vieira

Tony Leone

Ángel Rico

Adalberto Carrasquilla

Santiago López

Robert Morales

Jordan Carrillo

Pablo Lara

Ángel Azuaje

Alejandro Juárez

Emiliano Villaseñor

Dennis Ramírez

Miguel Paul

Stanley García

Pedro Vite

Álvaro Angulo

