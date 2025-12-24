Sin dudas, uno de los grandes ganadores del 2025 a nivel mundial ha sido el Deportivo Toluca. El tradicional club mexicano protagonizó uno de los años más emblemáticos no solo de su propia historia del futbol de México. Ganó prácticamente todo lo que jugó y dominó de punta a punta el ámbito doméstico, dejando de lado a otros poderosos.

Publicidad

Publicidad

Este año, los ‘Diablos Rojos’ pudieron levantar cuatro trofeos: ganaron los dos torneos de la Liga MX (Torneo Clausura y Torneo Apertura), el Campeón de Campeones y el Campeones Cup. Le ganaron dos finales al América, una a Tigres y una a LA Galaxy, tres rivales con jugadores de mucha jerarquía a los que venció en el mata-mata por la gloria.

No obstante, en Toluca dejan atrás todo lo conseguido y hacen borrón y cuenta nueva. El conjunto escarlata se prepara para un 2026 que puede ser histórico: podría conquistar hasta ¡10! títulos. El equipo choricero jugará todas las competencias posibles, locales e internacionales, y eso le permitirá abrir el abanico de posibles cornaciones.

Los 10 títulos a los que aspira Toluca en la temporada 2026:

Por supuesto que se trata de un escenario extraordinario y de ensueño, pero en lo concreto, en los papeles, Toluca comienza con posibilidades de ganar la decena de trofeos. En primer lugar, irá por el tricampeonato en el Torneo Clausura: allí, buscará seguir siendo el dominador del certamen de Primera División del futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

En caso de cumplir con el objetivo y ganar el Clausura, se consagrará automáticamente ganador del Campeón de Campeones. Dado que ya se han consagrado en el Apertura en este segundo semestre del 2025, si repiten no se jugará la final entre ganadores, pues sería el mismo. En esas circunstancias, Toluca clasificaría a la Supercopa de la Liga MX, que disputaría ante el América, último campeón de la competición.

ver también Antonio Mohamed revela los fichajes que hará Toluca para el 2026: “Lo tenemos encaminado”

Al convertirse en ganador del Campeón de Campeones, Toluca podría jugar el Campeones Cup contra el ganador de la Major League Soccer de los Estados Unidos (Inter Miami). Además, en ese primer semestre los ‘Diablos Rojos’ iniciarán su camino en el plano internacional: el máximo objetivo será la Concachampions, un torneo que se le viene haciendo esquivo.

En la segunda mitad del año, el equipo choricero verá participación en el Torneo Apertura, donde intentará seguir recortando distancia con América, máximo campeón de la Liga MX. Tras un 2025 grandioso donde ganó ambos campeonatos, el equipo de Antonio Mohamed intentará repetirlo y hacerlo en dos años consecutivos.

Publicidad

Publicidad

ver también Lista la Concachampions 2026: cruces confirmados, fechas y cuadro definido tras el sorteo

En igual tramo de la temporada, el conjunto escarlata continuará su presencia internacional al decir presente en la Leagues Cup. Al ser uno de los certámenes más ‘nuevos’ del continente, muy pocos han logrado conquistarlo. Además, fue la única competición que este año Toluca no logró ganar y que tratará de sí cumplirlo en 2026.

De lograr hacerse del título de la Concacaf Champions Cup del primer semestre, la temporada de Toluca se extenderá. Es que en tal caso clasificará a la Copa Intercontinental. Esta competencia incluye solamente a los campeones de cada Confederación del planeta, y entrega un título oficial por cada fase avanzada. Así, no solo la Copa Intercontinental (final) se pondrá en juego: también el Derby de las Américas (primera ronda) y la Copa Challenger (semifinales).