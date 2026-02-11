El martes en Coapa ya pudimos ver que los brasileños que llegaron como refuerzos al Club América estaban entrenando juntos. Raphael Veiga y Vinícius Lima se encontraban a la espera de Thiago Espinosa para completar ahora sí los refuerzos del equipo azulcrema, pero hay situaciones por la que no todos jugarían el duelo de hoy ante Olimpia en la Concachampions.

¿Por qué no juega Vinícius Lima?

De acuerdo con lo que mencionó André Jardine en la conferencia de prensa previa a este enfrentamiento, Veiga ya está registrado y podría tener su primera titularidad en este duelo, algo que no ha pasado con cualquiera de los otros dos elementos. Thiago seguramente estará hoy en el estadio recién llegado del aeropuerto.

Pero el problema para este duelo fue Vinícius y es que aunque el futbolista ya llegó antes al equipo, el tema de la visa de trabajo y los tiempos le impidieron ser registrado por el momento en la convocatoria de la Concacaf, por lo que no estará en el duelo de esta noche, sin embargo, al igual que Espinosa, estará apoyando al equipo.

Lo que sí es un hecho es que el brasileño ya podrá ser considerado para el partido del próximo fin de semana, es decir, el Clásico Nacional ante Chivas. Esta podría ser una sorpresa buena para el rival, ya que conociendo a sus tres refuerzos recientes, Jardine podrá hacerle un planteamiento diferente a Gabriel Milito.

Las expectativas que se tienen por el momento con Vinícius son muy buenas para la afición, por lo que será hasta que tenga sus primeros minutos en el terreno de juego cuando se pueda ver cómo el futbolista se desarrolla a la Liga MX, a los compañeros y sobre todo a los rivales a los que se enfrentará en México, por lo que aún faltarán unos días para ver eso.

En síntesis