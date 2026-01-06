Pumas fichó a Juninho Vieira en el inicio del mercado, pero la directiva tenía la intención de reforzarse con otro delantero centro más y eso es lo que ha estado buscando en las últimas semanas. Y cuando todo parecía encaminado para que llegue Robert Morales, la historia podría haber tomado un destino inesperado.

En las últimas horas se reveló que Pumas estaba cerca de concretar la llegada a préstamo de Robert Morales desde Toluca, lo que significaría un refuerzo importante para Efraín Juárez en el ataque. Sin embargo, un equipo de Brasil se ‘robaría’ al paraguayo.

La situación de Robert Morales

De acuerdo a lo informado por ‘El Francotirador’, columnista del Diario Récord, Robert Morales tendría decidido fichar por un club grande de Brasil (no mencionó el nombre de la institución). Toluca recibió muchas ofertas por el delantero, incluida la de Pumas, y el conjunto sudamericano tendría la ventaja.

Luego se sumó César Luis Merlo, quien dio la información de que el equipo brasileño es Inter de Porto Alegre. Robert Morales quiere jugar el Mundial 2026 con Paraguay y habría decidido fichar con este equipo brasileño porque entiende que le daría más vitrina y, además, dicho club lo consideraría un titular mientras que en Pumas no tendría asegurado ser un jugador fijo de la alineación inicial.

Efraín Juárez se quedaría sin Robert Morales

Asimismo, el periodista argentino comentó que la oferta del Inter de Porto Alegre es superior a la de Pumas y que se complicó el panorama para los Felinos. En caso de que se confirme que Robert Morales se va a Brasil, esto sería un duro golpe para los Felinos porque el paraguayo podría convertirse en un futbolista importante para Efraín Juárez.

El delantero viene de ser campeón con Toluca, aunque no tuvo muchos minutos porque le tocó competir con Paulinho. El paraguayo quiere jugar el Mundial con su país y pidió su salida para tener más continuidad. Y el delantero tendría decidido jugar en Brasil y no en Pumas.

