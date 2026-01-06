Se reveló la cláusula ‘anti despido’ que le impuso Efraín Juárez a Pumas UNAM

Pumas UNAM debuta el próximo domingo 11 de enero en el Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez recibe en CU a Querétaro y buscará comenzar el torneo con una victoria enfrente de sus aficionados. Los Felinos comenzaron el año con una sequía de 11 años sin coronarse.

Pumas ya confirmó cuatro refuerzos y se espera en las próximas horas la llegada de Robert Morales. Efraín Juárez regresó al club auriazul con la intención de ganar un título; sin embargo, el entrenador mexicano tiene una cláusula que ‘evita’ que la directiva auriazul lo despida.

Las cláusulas de Efraín Juárez

Según lo revelado por Alberto Bernard en Diario Récord, Efraín Juárez tiene una cláusula en su contrato que, en caso de ser despedido antes de las primeras seis jornadas, Pumas debería pagarle una suma importante de dinero como indemnización.

El entrenador busca con esta cláusula que se le dé cierto tiempo para formar un equipo. También existe otra cláusula que, en caso de sumar una cierta cantidad de puntos, Pumas también tendría que pagarle una indemnización a Efraín Juárez si lo despide.

Robert Morales sería el quinto refuerzo de Pumas (Getty Images)

De todos modos, más allá de estas cláusulas, Antonio Sancho, el nuevo Director Deportivo de Pumas, ha manifestado su apoyo hacia Efraín Juárez y que piensan en él a largo plazo. Por lo que tendría que tener un inicio muy complicado para que no complete todo el Clausura 2026.

Juninho Vieira, Jordan Carrillo, César Garza y Tony Leone son los cuatro fichajes confirmados de Pumas y Robert Morales, campeón con Toluca, se sumaría a las filas de Efraín Juárez en las próximas horas. Querétaro, Tigres, León, Santos Laguna, Atlas y Puebla son los primeros seis partidos de los Felinos en la Liga MX.

