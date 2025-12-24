Toluca tiene una meta fijada para la próxima temporada, que se dispuso ni bien ganaron el Apertura: ir a por el tricampeonato y dejar en el olvido el último logro del América. El equipo escarlata fue un gigante dormido durante década y media, pero ha despertado y ahora ha conseguido cuatro trofeos en un año. Ahora, olieron sangre y quieren más.

En la planificación del 2026, la directiva del equipo choricero posee un dilema que debe resolver cuanto antes, con el fin de poder reforzarse con mejores futbolistas. Tiene que deshacerse de uno o dos extranjeros, para luego poder fichar algunos jugadores no mexicanos de jerarquía que tiene en la mira para lo que viene.

Actualmente, la plantilla escarlata incluye el máximo posible de NFM: cuenta con nueve nombres no formados en el país. Entre ellos, hay tres argentinos, dos uruguayos, dos brasileños, un paraguayo y un portugués. Nueve es el tope que puede poseer cada club fichados, mientras que sólo siete pueden firmar planilla en un partido.

Los 9 jugadores extranjeros de la plantilla actual del Toluca:

Estos son todos los no-mexicanos que conforman el plantel de los Diablos Rojos, y de los cuales se espera que un par dejen el equipo:

Bruno Méndez – uruguayo.

– uruguayo. Federico Pereira – uruguayo.

– uruguayo. Luan García – brasileño.

García – brasileño. Santiago Simón – argentino.

– argentino. Franco Romero – argentino.

– argentino. Nicolás Castro – argentino.

– argentino. Helinho – brasileño.

– brasileño. Robert Morales – paraguayo.

– paraguayo. Paulinho – portugués.

El extranjero que sacrificará Toluca en el mercado de invierno:

Según reveló César Luis Merlo en su último stream con el programa ‘Vamos Show’, la directiva está buscando colocar a Robert Morales en algún club del exterior. El delantero paraguayo, si bien es tenido en cuenta por Antonio Mohamed, no ha estado a la altura del bicampeón, aprovechando poco sus oportunidades. Sus días podrían estar contados en el ‘Infierno’.

Helinho se quedaría pero Morales tiene chances de salir [Foto: Getty]

De acuerdo al periodista, la intención de Toluca es obtener esa plaza de NFM deshaciéndose del paraguayo, y si es por medio de una operación que deje dinero, mejor. Sin embargo, si surge la chance de desprenderse de Morales de manera ‘sencilla’, se procederá con la opción, sin importar si no se trata de una negociación millonaria.

Una posible salida de Morales, no obstante, no descarta que otro de los extranjeros pueda emigrar este mercado de fichajes. Los Diablos Rojos tienen al uruguayo Emiliano Gómez cerca pero no pueden cerrarlo hasta no liberar alguno de los cupos. Además, hay otros extranjeros en carpeta y eso hace que se empiece a mirar de reojo a alguno de los demás.