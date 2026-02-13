Es tendencia:
¿Si Pumas pierde con Puebla despiden a Efraín Juárez? Qué se sabe sobre el futuro del DT

El entrenador de los 'Felinos' atraviesa horas decisivas en torno a su continuidad en el banquillo. Los detalles.

Por Martín Zajic

Efraín Juárez, en la cuerda floja en Pumas.
© Getty ImagesEfraín Juárez, en la cuerda floja en Pumas.

No son los días más agradables en la cotidianeidad de Pumas UNAM: tras la eliminación en Concacaf, la afición volvió a destrozar a los protagonistas y hay tensión. Los simpatizantes se notaron frustrados por una nueva desilusión de su equipo, profundizando la crisis de los últimos años en las instancias cúlmines. Así, la impaciencia se acrecenta afuera… y los nervios adentro.

Por supuesto que, más allá de las irremediables críticas a los futbolistas, el principal apuntado por todos es Efraín Juárez. Desde ya sus primeros partidos al frente de los ‘Felinos’, gran parte del público auriazul lo miraba de reojo. Y para colmo, en su ciclo no pudo construir un equipo competitivo y que represente a la fanaticada y haga cambiar de opinión a los detractores.

Dejando de lado encuentros puntuales del estilo mata-mata donde sus dirigidos no dieron la talla, en el global sus números como DT no son nada positivos. En su estadía en CU, el estratega tiene 41 partidos dirigidos, de los cuales cosechó 13 victorias, 15 empates y 13 derrotas. En ese período, obtuvo un 42.27% de efectividad; esto es, obtuvo menos de la mitad de los puntos.

En este comienzo de semestre, muchos aficionados han pedido la destitución del entrendor, por no notar un funcionamiento que pueda dar frutos a futuro. Hasta aquí, este año lo que lo ha sostenido en el cargo ha sido que aún está invicto en el Torneo Clausura. Pumas se ubica al día de hoy en la quinta colocación, por haber logrado dos triunfos y tres igualdades en las primeras cinco jornadas del certamen.

No obstante, en la directiva tienen una posición tomada respecto a la continuidad de Efraín Juárez. De acuerdo a la información de Fernando Rosas, periodista de VAVEL, el entrenador podría ser despedido si pierde hoy ante Puebla en el Cuauhtémoc. Una caída ante uno de los equipos más débiles de la liga acentuaría la tensión que causó la eliminación con San Diego, y terminaría por romper la cuerda.

Al mismo tiempo, el reportero apuntó que, en caso de un buen resultado y que la temporada mejore, igualmente el club tiene decidido que no siga en el Apertura. Pumas ya estaría evaluando alternativas de posibles candidatos, aunque sin conversaciones formales por respeto a Efraín Juárez. Además, los nombres que trascendieron en redes no serían los que están en carpeta de la institución.

Pumas UNAM visitará al Puebla este viernes 13 de febrero, en el Estadio Cuauhtémoc, a partir de las 19.00 horas del Centro de México. El encuentro, en el marco de la jornada 6 del Clausura 2026, será transmitido por las pantallas de FOX, FOX One, TV Azteca y Azteca 7. ¿Podrán los ‘Universitarios’ salvar a su técnico en el inicio de la fecha de la Liga MX?

Martín Zajic
