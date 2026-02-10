Pumas UNAM lo volvió a hacer: en una actuación muy discreta y con poco alma, se chocó con la misma pared de siempre. Los ‘Universitarios’ decepcionaron nuevamente a su afición y fracasaron internacionalmente. Debía buscar la remontada en casa con el apoyo de su gente, pero ni siquiera generó suficientes ocasiones como para intentar lograr el objetivo.

Publicidad

Publicidad

En una jornada para el olvido, el conjunto felino quedó eliminado de la Concachampions en la primera ronda de esta edición 2026 del torneo. Temprano en el año calendario, Pumas se queda sin una de sus competencias de la temporada. Si bien se impuso por 1-0 ante San Diego FC, por el 1-4 de la ida perdió el global y quedó afuera del certamen continental.

A raíz de este nuevo golpe deportivo, el público auriazul pidió por la salida urgente de Efraín Juárez. La relación entre el DT y los fanáticos está rota hace rato, y esta eliminación no hizo más que profundizar ese quiebre. No solo es una cuestión de malos resultados: los simpatizantes no se han sentido identificados con la propuesta del estratega desde su llegada.

ver también En Pumas no sabían: ex DT de Newell’s revela plática con Keylor Navas previo a llegar a CU

Con el hashtag #FueraEfraín, la parcialidad de Pumas expresó todo su repudio a una posible continuidad del timonel luego de la desilusión ante San Diego. Al mismo tiempo, los usuarios hicieron tendencia el nombre de otro entrenador, manifestando el deseo de que la directiva lo contrate. Eso sí, primero tendrán que tomar la decisión política de hacer a un lado a un peso pesado como Juárez.

Publicidad

Publicidad

ver también Por qué no juega Coco Carrasquilla en Pumas vs. San Diego FC por la Concachampions 2026

En las redes sociales, los aficionados estallaron de bronca por la caída en Concachampions, y postularon a Robert Siboldi como posible reemplazo. Si bien no es la ‘jerarquía’ que le supieron prometer a la fanaticada, ven en él un técnico de perfil bajo, sencillo y trabajador. Además de un hombre con títulos en su espalda en el futbol mexicano, por lo que sabe de qué se trata. Y hoy más que nunca Pumas necesita volver a los primeros planos, y apuntar a salir campeón.

Robert Siboldi en el Estadio Olímpico Universitario [Foto: Getty]

Actualmente, Robert Daniel Siboldi se encuentra sin equipo y a la espera de ofertas. Si bien estaba comenzando a hacer una buena labor en Mazatlán a fines del año pasado, los cambios en los ‘Cañoneros’ lo hicieron dar un paso al costado. Al uruguayo le gustan los procesos y tener apoyo del club para hacer su tarea, y no vio nada de ello en ese club y por eso se marchó. Hoy, aguarda un nuevo desafío. ¿Será en los Pumas de la UNAM?

Publicidad

Publicidad

Los comentarios de los ususarios de Pumas sobre Robert Siboldi:

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Sería Robert Siboldi un buen sucesor para Efraín Juárez en Pumas? ¿Sería Robert Siboldi un buen sucesor para Efraín Juárez en Pumas? Ya votaron 0 personas

Publicidad