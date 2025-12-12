No ha sido una de las virtudes de Pumas UNAM en los últimos tiempos el acertar los jugadores a fichar. Los ‘Felinos’ han tenido varios fiascos y son más los futbolistas que no han rendido que los que sí. Dentro de lo que sí fue positivo se destaca Keylor Navas, a quien en CU no sólo aprecian por sus cualidades sino por la fuerza que hizo para venir.

En su momento, a mediados de año, la directiva estuvo más de un mes negociando con Newell’s la transferencia del portero costarricense. Como el equipo argentino no cedía, el propio guardameta tuvo que presionar para llegar a los ‘Universitarios’. Producto de ese empuje, finalmente pudo concretarse la operación y darse el traspaso.

Unos meses después del arribo de Keylor Navas a Pumas, el ex DT del arquero en Argentina reveló una plática íntima que mantuvo con el jugador en ese momento. En esa conversación, el guardameta le confesó el motivo real de su intención de fichar por los de Ciudad Universitaria y allí el entrenador le dio vía libre a marcharse.

Keylor Navas en su etapa en Newell’s de Argentina [foto: Getty]

Según le manifestó el ex Real Madrid, Cristian Fabianni comentó que Navas se quebró por la emoción y que su decisión pasaba por la enfermedad de su padre. Nada tenía que ver el factor económico ni que Pumas le pagaba un salario mucho mayor, ya que había hecho su fortuna años anteriores en Europa. Todo corría por su inconveniente familiar.

“Jugábamos sábado y el viernes a la noche tengo una charla con Keylor en el vestuario de la concentración. Esto no lo sabe nadie y lo cuento ahora porque todos piensan que a veces por más que vos tengas trayectoria no te afecta y no es así. Tengo una charla donde me comenta que él se quería ir, quería estar cerca de su papá que había tenido un infarto en su momento y quería estar en México porque quedaba cerquita de su papá. Y se me puso a llorar… Si Keylor Navas se pone a llorar, imagínate con los más chicos, todo lo que vivimos”, se explayó Fabianni, en una entrevista brindada a la señal de ESPN.

Luego de muchos trascendidos llegó la claridad, y Keylor vuelve a demostrar la línea de profesionalismo que siempre mantuvo. Por ahora, en Pumas no la ha pasado bien: sólo 3 vallas invictas y 25 goles encajados en 18 partidos hasta el momento. En el Clausura 2026, buscará revertir esa cara e intentar devolver con creces la confianza que le dio la directiva de Pumas al recogerlo de Argentina.

