Los Pumas de la UNAM transitan un período de ‘mini-crisis’ interna, producto de una sensación de desconfianza que se generó en la plantilla en torno a la directiva. Los ‘Universitarios’ llevan mucho tiempo sin competir al nivel que una institución como tal amerita, y ya no es solo un reclamo de la afición sino de los propios futbolistas.

Esta situación ya acarrea un par de meses, donde comenzó a surgir esta demostración de credenciales dentro del club. Públicamente, fue la noticia de la posible salida de Keylor Navas la que sacó a la luz esta revuelta. El guardameta costarricense dilató las conversaciones para su renovación de contrato y se supo que no está seguro de continuar en el equipo.

De acuerdo al reporte de Adriana Maldonado, quien destapó la novedad, el portero no ve que la directiva esté haciendo el esfuerzo por armar un equipo fuerte que pueda luchar por títulos. Uno de los pedidos del arquero antes de firmar en Pumas había sido que a su alrededor de forme una plantilla de calidad, ya que llegaba con deseos de campeón.

Keylor, decepcionado con algunos manejos de Pumas [Foto: Getty]

Una vez revelada esta postura del golero, se pudo saber que hay otras dos figuras que dudan de seguir por el mismo motivo. La periodista de ESPN en cuestión comentó que dos jugadores titulares de los ‘Felinos’ han manifestado internamente planteos similares. Esas quejas, de no ser escuchadas, podrían desembocar en sus salidas.

Según la corresponsal del cuadro auriazul, Rubén Duarte y Álvaro Angulo se cuestionan su futuro en Pumas, y se suman a Keylor Navas como disconformes con el proyecto. Tal como ha señalado la cronista, ambos jugadores “ya muestran desesperación, al sentir que la institución no está al nivel de competencia que se les prometió”.

Álvaro Angulo, uno de los referentes inquietos con el futuro [Foto: Getty]

De este modo, las autoridades deberán replantearse su visión a largo plazo, ya que en el plantel hay hambre de gloria pero hace falta más jerarquía para competir con los poderosos. Si bien Pumas es un tradicional y respetado club de México, hoy los que llegan a instancias decisivas son los que invierten más y mejor en fichajes para ganar trofeos.