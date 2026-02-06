De héroe a villano, Keylor Navas entró en el ojo de la tormenta en los últimos días, luego de una serie de acontecimientos que lo pusieron en el centro de las críticas. El emblemático guardameta bajó el rendimiento recientemente; no obstante, los conflictos no llegaron por lo que sucedió dentro del campo sino fuera del mismo.

Publicidad

Publicidad

Principalmente, el golero quedó apuntado por el reporte de las últimas horas de la señal de ESPN que señaló que ‘puso en el congelador’ su renovación con Pumas UNAM. Aunque la propuesta de la directiva esta sobre la mesa con una mejora salarial, el arquero no habría mostrado buena recepción, por sus dudas acerca del proyecto deportivo del club.

Esa noticia se difundió rápidamente, y los fanáticos estallaron enfurecidos contra el arquero, sobre todo por considerar que Pumas había vuelto a ponerlo en vidriera mundial. El golero venía de un paso discreto por Argentina, donde estaba en un club con crisis institucional y deportiva como Newell’s, y en México había regresado al radar.

Pumas no quiere dejar ir a Keylor Navas [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Para colmo, a la lluvia de comentarios duros recibidos en las redes sociales, Keylor Navas sumó una nueva problemática a su vida personal. Esta vez, por fuera del mundo Pumas. El cancerbero quedó envuelto en una polémica en Costa Rica, a causa de un escándalo público que lo puso en el centro de la escena. Su nombre salta en los principales diarios locales.

El experimentado portero está siendo investigado por romper la veda electoral previo a las elecciones presidenciales de su país. El día anterior a los comicios, publicó una encuesta en su Instagram para invitar a sus compatriotas a votar y además, ‘interactuar’ y que digan a quién elegirían. Y legalmente, está prohibido el boca de urna público en la previa de los sufragios.

ver también Tras rechazar a Pumas UNAM, Chicho Arango se fue al destino menos pensado: “Es refuerzo”

Según reveló la presidenta de la Comisión Electoral de Costa Rica, Keylor Navas no escapará a una penalidad por su accionar, donde ‘condicionaba’ en cierto modo a los ciudadanos con su voto. En base a la normativa de su país, la sanción que podría terminar pagando el arquero de Pumas escalaría a una multa de casi 800 mil pesos.

Publicidad

Publicidad

Las cosas no están saliendo bien para el ex Real Madrid por estos tiempos, y todos esos contratiempos repercuten en lo deportivo. Keylor viene de recibir cuatro goles en un tiempo contra San Diego FC en Concachampions, y Pumas parece necesitar un milagro para clasificar. El portero tendrá que dar vuelta la página, barajar y dar de nuevo para reencausar su momento personal y profesional.